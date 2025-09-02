به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این نمایشگاه با حمایت و پشتیبانی سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی برگزار خواهد شد و فرصتی بی نظیر برای شرکتهای دانشبنیان ایرانی جهت عرضه محصولات و توانمندیهای خود در بازار پاکستان فراهم میآورد.
متقاضیان واجد شرایط باید نخست تأییدیه برگزاری نمایشگاه در کشور پاکستان را از طرف سازمان توسعه تجارت کسب کنند. همچنین ارائه سوابق برگزاری نمایشگاه و یا رویدادهای مرتبط در کشور پاکستان و پیشنهادیه جامع برگزاری نمایشگاه شامل برنامهها و هزینههای نمایشگاهی، هزینههای سفر، ارسال بار، برگزاری رویدادهای B۲B و موارد مشابه برای بررسی و ارزیابی الزامی است.
علاقهمندان و شرکتهای واجد شرایط میتوانند تا ۲۳ شهریورماه سال جاری، مدارک و مستندات خود را به آدرس ایمیل cistc.planning@isti.ir ارسال کنند.
نظر شما