به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی پیش از ظهر سهشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای هفته وحدت و جشن امت احمد اظهار کرد: بیان خدمات و اقدامات انجامشده در حوزه وحدت و تقریب مذاهب ضروری است تا دیگران نتوانند فضای خلاف واقع القا کنند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در عمل نشان داده است که وحدت میان شیعه و سنی صرفاً یک شعار نیست، بلکه در عرصه مدیریت و انتصابات نیز بهخوبی تجلی یافته است.
وی گفت: برای نمونه شاهد حضور زنان در مسئولیتها بودیم که این اتفاقات به برکت نگاه وحدتآفرین استاندار و سیاستهای کلان نظام رقم خورده است.
حسینی با تأکید بر لزوم توجه به پیوستهای فرهنگی در برنامههای هفته وحدت، خاطرنشان کرد: اداره کل آموزش و پرورش تلاش میکند در کنار برنامههای اصلی، اقدامات فرهنگی نیز انجام دهد اما ضروری است این بخش به صورت منسجم و در قالب یک پیوست فرهنگی در کل برنامهها دیده شود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان مردمیسازی برنامههای هفته وحدت را نیز حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: کردستان مهد عشق و ارادت به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است و جلوهای ویژه از مراسم مولودی در این خطه مشاهده میشود که مردم خود در مساجد، تکایا و حتی منازل برگزار میکنند.
وی اذعان کرد: انعکاس این شور مردمی باید در جلسات و سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با مشارکت مردمی و همراهی دستگاهها، هفته وحدت در کردستان جلوهای متفاوت و پرشور داشته باشد و توطئههای دشمنان برای ایجاد تفرقه خنثی شود.
