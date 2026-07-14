به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سهشنبه در نشست «بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط جدید» که با هدف تدوین راهکارهای عملیاتی جهت ارائه به نهاد ریاستجمهوری برگزار شد، بر رویکرد حمایتی مدیریت استان نسبت به فعالان اقتصادی تأکید کرد.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه سرمایهگذاران خوشنام، بازوان اصلی توسعه استان هستند، اظهار کرد: نگاه ما به بخش خصوصی، نگاهی حمایتی و تعاملی است. از آنجا که کارآفرینان با ایجاد اشتغال و رونق تولید، نقش بسزایی در اقتصاد استان ایفا میکنند، مدیریت استان حمایت ویژه از سوابق موفق و عملکرد قابلقبول آنان را وظیفه خود میداند.
سرمست در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای طرح «فرصتهای سرمایهگذاری بینام» گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند پیش از حضور سرمایهگذار، تمامی استعلامها، الزامات زیرساختی، مسائل مربوط به زمین و مجوزهای قانونی را تعیین تکلیف کنند تا سرمایهگذار پس از ورود، بدون اتلاف وقت و با کمترین بروکراسی اداری، وارد فاز عملیاتی پروژه شود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان در اقتصاد کشور تصریح کرد: آذربایجانشرقی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی ایران، نیازمند سیاستهای حمایتی متناسب با مزیتهای منطقهای است. در همین راستا، روند صدور مجوزها و کیفیت عملکرد دستگاهها در مواجهه با سرمایهگذاران، به یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل خواهد شد. مدیران اجرایی باید با رویکردی تسهیلگرانه، از ایجاد هرگونه مانع غیرضروری پرهیز کنند.
استاندار آذربایجانشرقی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی افزود: هر نهاد باید بانک اطلاعاتی دقیق و بهروزی از ظرفیتهای تولیدی، فرصتهای سرمایهگذاری و مشوقهای قانونی در اختیار داشته باشد تا بتواند در کوتاهترین زمان، راهنماییهای لازم را به سرمایهگذاران ارائه دهد.
سرمست همچنین نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی را حیاتی خواند و خاطرنشان کرد: انتظار میرود بخش خصوصی با ارائه دیدگاههای کارشناسی و شناسایی موانع موجود، در کنار بدنه اجرایی استان قرار گیرد تا زمینه برای جهش تولید، توسعه صادرات و افزایش حجم سرمایهگذاریها فراهم گردد.
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