منظومه هدایت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: انسان در کاروان خلقت، به گونه‌ای طراحی شده است که امتداد داشته باشد و محدود به مکان و زمان نباشد و این مهم را در سایه ابدیت، ذیل نور هدایت ولایت امامان معصوم طی مسیر می‌کند، وقتی مسیر به اندازه‌ای طولانی است که قرن‌ها صاحبان این نور، هدایت عطا می‌کردند چه طومار منظم و مفصلی به شرح این خصوصیت انسان، گل سرسبد هستی باید نگاشت؛ در مسیر این کاروان تاریخی، زمانی مردم به لایه‌های معنایی عمیق این ویژگی منحصر به فرد انسانی نزدیک می‌شوند، زمانی که تمام نوع انسانی به یک درجه‌ای از کمال می‌رسند و در نمونه بی‌نظیری به نام بعثت امت تجلی می‌یابند.

این نمونه باشکوه در تمام این قرن‌ها به رویداد تاریخ تمدنی انسان‌ها با محوریت ولی فقیه چنین سابقه نداشت و این خود از شاهکارهای معماری خلقت هستی است که خالق این نظم نوین در نقاطی خاص در عالم با توجه به شرایط و عیارسنجی امت هر امامی به جلوه‌گری می‌رساند و حقیقتا عصر نوری امام زمان علیه‌السلام با چنین مقدمه طولانی از غیبت چنین موقعیت طلایی را می‌طلبید، حال در این جا نقش برجسته اثرگذار و در ایجاد این شکوه تمدنی خود، محور و طلایه‌دار شرح این موضوع مهم است، محوریت ولایت فقیه در عصر غیبت در تفسیر همان ویژگی امتداد است که انسان‌ها ذاتا این میل و ویژگی در آنها نهاده شده است حول این محور می‌توانند به کمال این جنبه انسانی نزدیک شوند تا به مقصد ظهور امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) زندگی ابدی را آغاز کنند.

این ماجرا به اندازه‌ای شگفت است که به شخصیت‌شناسی این محور می‌کشاند و بس کتاب مفصل باید در نقل این گزاره مکتوب کرد.

شخصیت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) به تنهایی انگیزه اوج کمال امتش می‌شود وقتی که ایشان همیشه در مسیر تعالی بخشیدن به صفات انسانی تک تک افراد امت خود طی سال‌ها مجاهدت و انس با مردم زمان خویش، با شناختی جامع و تراز از هندسه زیست توحیدی و ارائه مدل‌های متناسب با زمان خویش، مسیر درخشان هدایت ابدی در قالب بعثت را نشان داد؛ راهی که با هدایت و اشاره او آغاز شد و با ولی بعدش امتداد می‌گیرد و این مسیر ابدی انتهایی ندارد. این شخصیت عظیم‌القدر تاریخ معاصر هستی با خون خویش بعد شهادتش نیز این کاروان را در مسیر ابدی خود تنها نگذاشته و صف توحیدیان این راه را همیشه آماده و ایستاده در سمت درست تاریخ استوار نگه داشته است.

بی‌شک در تشییع تمدنی این شخصیت والای امت سرشار از رهنمودهای تمدن‌ساز از طرف خودش می‌شود که نشان دهد همچنان منظومه هدایت مردم زمان خود را طراح و نظاره‌گر است.