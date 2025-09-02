گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد حقوق بشر، گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ شامل اقدام‌های گروهک‌های تروریستی علیه ایران و شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور به تفکیک روز و ماه است.

این گزارش که توسط بنیاد هابیلیان گردآوری و پژوهش شده و انتشار یافته است، علاوه بر انعکاس جزئیات رویدادهای تروریستی، عوامل هر رویداد و همچنین شهدای آن را مشخص می‌کند.

در سال گذشته در مجموع ۱۰۰ نفر در وقایع تروریستی در داخل و خارج از کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۹۸ ایرانی و ۲ غیرایرانی و همچنین ۲ زن و ۹۸ مرد هستند.

همچنین از این تعداد ۸۴ نفر در داخل کشور و ۱۶ نفر در خارج از کشور به شهادت رسیدند؛ در میان عوامل ترور، گروهک تروریستی جیش‌الظلم با ۲۷ عملیات و سپس رژیم صهیونیستی با ۹ عملیات در صدر عوامل ترور قرار دارند.

در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۵۲ عملیات تروریستی صورت گرفت که از این تعداد، ۳۶ عملیات در استان سیستان‌وبلوچستان رخ داده است.