  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ منتشر شد

گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ منتشر شد

گزارش سالانه تروریسم در ایران مرتبط با وقایع تروریستی سال ۱۴۰۳ در کشورمان از سوی بنیاد هابیلیان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد حقوق بشر، گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ شامل اقدام‌های گروهک‌های تروریستی علیه ایران و شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور به تفکیک روز و ماه است.

این گزارش که توسط بنیاد هابیلیان گردآوری و پژوهش شده و انتشار یافته است، علاوه بر انعکاس جزئیات رویدادهای تروریستی، عوامل هر رویداد و همچنین شهدای آن را مشخص می‌کند.

در سال گذشته در مجموع ۱۰۰ نفر در وقایع تروریستی در داخل و خارج از کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۹۸ ایرانی و ۲ غیرایرانی و همچنین ۲ زن و ۹۸ مرد هستند.

همچنین از این تعداد ۸۴ نفر در داخل کشور و ۱۶ نفر در خارج از کشور به شهادت رسیدند؛ در میان عوامل ترور، گروهک تروریستی جیش‌الظلم با ۲۷ عملیات و سپس رژیم صهیونیستی با ۹ عملیات در صدر عوامل ترور قرار دارند.

در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۵۲ عملیات تروریستی صورت گرفت که از این تعداد، ۳۶ عملیات در استان سیستان‌وبلوچستان رخ داده است.

کد خبر 6577677
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها