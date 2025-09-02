۸ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی رفع تصرف شد

معصومه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادسازی ۸ هزار و ۶۱۵ مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان که بهطور غیرمجاز تفکیک و بر روی آنها بنا احداث شده بود، خبر داد. و افزود: این اقدام پس از پیگیریهای قانونی و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی انجام گرفت.
وی گفت: در این عملیات ۲۷ مورد تفکیک و ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب و آزادسازی شد و این تخریبها در روستاهای سیدابوصالح و هفت انجام گرفت و همچنین یک مورد ساختوساز غیرمجاز در روستای شیخ رجه نیز تخریب شد.
وی افزود: متخلفان عمدتاً به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی به نفع خود هستند و از زمینهای مرغوب کشاورزی برای ساختوساز و تفکیک بهرهبرداری میکنند.
صفری اوریمی تأکید کرد که حفظ اراضی کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولیدات داخلی کشور از اولویتهای جهاد کشاورزی است و به همین دلیل، برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ادامه خواهد داشت.
وی همچنین اشاره کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، تخریب بناها یا ساختوسازهای غیرمجاز تنها با حکم قطعی دادگاه انجام میشود، بنابراین، گشتهای حفاظت اراضی کشاورزی بهطور مستمر در مناطق مختلف شهرستان حضور دارند تا از هرگونه تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری کنند.
در پایان، صفری اوریمی از مالکان اراضی کشاورزی خواست تا برای تفکیک اراضی خود با ارائه مدارک معتبر به جهاد کشاورزی مراجعه کرده و از انجام اقدامات غیرقانونی خودداری کنند.
