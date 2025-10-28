صابر فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی، عملیات تخریب یک ساخت‌وساز غیرمجاز به مساحت ۶۶ هزار مترمربع در قالب ۱۶۰ قطعه در اطراف شهر هرسین انجام شد.

وی افزود: این اقدام با هماهنگی سه دستگاه راهداری، شهرداری و جهاد کشاورزی و بر اساس مصوبه استانداری و حکم رئیس دادگاه بیستون صورت گرفت.

فتاحی با بیان اینکه پیش از این بارها به مالکان این اراضی تذکرات لازم داده شده بود، گفت: هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین تأکید کرد: حفاظت از اراضی زراعی، صیانت از حقوق عمومی است و شهروندان باید پیش از هرگونه اقدام به ساخت‌وساز، استعلامات لازم را از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار و دویست ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح شهرستان شناسایی شده که تاکنون ۶۵۰ مورد آن با احکام قضائی قلع و قمع شده است.