۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

دیدار رییس سازمان حفاظت محیط زیست با فعالان محیط زیستی شاهرود

شاهرود- شینا انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با فعالان محیط زیست و مردم دغدغه‌مند شهرستان شاهرود دیدار و گفتگو کرد.

تصویر: محمدحسین عابدی

تدوین و نریتور: علی شهسوار

