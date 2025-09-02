https://mehrnews.com/x38VFf ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲ کد خبر 6577869 استانها سمنان استانها سمنان ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲ دیدار رییس سازمان حفاظت محیط زیست با فعالان محیط زیستی شاهرود شاهرود- شینا انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با فعالان محیط زیست و مردم دغدغهمند شهرستان شاهرود دیدار و گفتگو کرد. دریافت 28 MB تصویر: محمدحسین عابدی تدوین و نریتور: علی شهسوار کد خبر 6577869 کپی شد مطالب مرتبط چشم دنیا به توران و یوزپلنگهایش است؛ ایستادگی در برابر یک انقراض نشست «شینا انصاری» با سمنهای مردمی شاهرود نقشه پارک ملی توران نیازمند باز تعریف و به روز رسانی است طرح ۵ ساله حفاظت یوزپلنگ آسیایی تدوین شد تامین امنیت توران آخرین فرصت برای نجات یوز؛ ضرورت تغییر نگاه توسعهای مخالف معدن بوکسیت «شاهوار» هستیم؛ تنفسگاه فلات مرکزی در خطر نابودی! بقای یوز در گرو تامین امنیت زیستگاه؛ محور میامی- عباسآباد ایمن شود پایداری ایرانسل در حفاظت از آخرین بازماندگان یوز ایرانی «یوز» همزمان با سال تحصیلی راهی سینماها میشود برچسبها روز ملی یوزپلنگ ایرانی شینا انصاری شاهرود یوزپلنگ آسیایی محيط زیست سمنان
