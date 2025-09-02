عبور تولید انرژی تجدیدپذیر خراسان رضوی از مرز ۲۰۰ مگاوات

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه آئین بهرهبرداری از بزرگترین نیروگاه سقفی کشور با ظرفیت ۴.۵ مگاوات، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد اتفاق مهمی در یکی از واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی هستیم؛ بهرهبرداری از بزرگترین نیروگاه سقفی کشور در مقیاس چهار و نیم مگاوات. از افرادی که این اقدام را به سرانجام رساندهاند، قدردانی و تشکر میکنم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به روند رو به رشد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در استان افزود: خوشحالیم که این مسیر در قالب ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خراسان رضوی به خوبی شکل گرفته و در ماههای اخیر، تقریباً هر سهشنبه شاهد افتتاح پروژهای در این حوزه بودهایم. قطعاً حرکت به سمت رفع ناترازیهای انرژی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و همراهی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاری در استان، زمینهساز رخدادهای مثبت امروز شده است.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت، استفاده از ظرفیت سقف واحدهای تولیدی برای احداث نیروگاههای خورشیدی باعث شده که استان با فاصله، رتبه اول کشور را کسب کند. در حوزه کشاورزی نیز اقدامات مهمی انجام شده و تاکنون ۶۲۴ حلقه چاه کشاورزی با مشارکت بیش از ۲۰ هزار کشاورز به بهرهبرداری رسیده است. همچنین در زمینه سرمایهگذاری برای تولید انرژیهای پاک، اعم از بادی و خورشیدی، سرمایهگذاران توانمند وارد عمل شدهاند و مراحل مقدماتی این پروژهها انجام شده است. بر این اساس، در آینده نزدیک شاهد اجرای پروژههای بزرگ مگاواتی در استان خواهیم بود.
مظفری با اشاره به دستاوردهای انرژیهای تجدیدپذیر در خراسان رضوی گفت: تاکنون تولید این نوع انرژی از مرز ۲۰۰ مگاوات گذشته است، که بیشتر آن مربوط به واحدهای کوچک بوده؛ اما امید داریم تا پایان امسال این رقم از ۴۰۰ مگاوات نیز عبور کند. برنامهریزی ما این است که سال آینده مشکل کمبود و ناترازی برق در استان به طور کامل برطرف شود.
استاندار خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر قطع برق صنایع علیرغم تأمین ۸۰ درصد نیاز خود با انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: از امروز به بعد دیگر قطعی برق در این واحدها نخواهیم داشت. این اتفاق باید رقم بخورد، مخصوصاً برای واحدهای صنعتی. البته همه افرادی که این مسئولیت را پذیرفتند و به دولت و کشور کمک کردند باید از این امکان قانونی و بخشنامه داخلی استان استفاده کنند.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی افزود: امروز بدون تردید نیازمند مشارکت عمومی همه افراد در حوزههای مختلف هستیم تا نه تنها مشکل ناترازی حل شود، بلکه برای همیشه بتوانیم انرژیهای پاک را جایگزین انرژیهای فسیلی کنیم. ناترازی تنها بهانهای بود، اما هدف اصلی توسعه انرژیهای پاک است؛ بهگونهای که استفاده چندجانبه آن هم برای مباحث زیستمحیطی و هم برای پایداری حوزه انرژی مؤثر باشد.
