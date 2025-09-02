ارزیابی عملکرد دستگاه ها برای رفع ضعف و تقویت قوت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیعزاده عصر سه شنبه در آئین تجلیل از دستگاههای اجرایی برگزیده در بیستمین جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: فلسفه اصلی جشنواره شهید رجایی که در هفته دولت برگزار میشود خدمتگزار مردم بودن است. علت ماندگاری نام دو شهید بزرگ دولت نیز همین بود که خدمتگزار واقعی مردم بودند. لذا این جشنواره با هدف نهادینه کردن چنین فرهنگی هر ساله برگزار میشود و از دستگاهای دولتی تقدیر میشود البته دستگاههایی که انتخاب نمیشوند به معنی ضعیف بودن آنها نیست و دستگاههای حائز رتبه برتر هم قطعاً قابل نقدند.
وی افزود: ارزیابی عملکردها قرار است نقاط ضعف دستگاهها را برای رفع و نقاط قوت را برای تقویت آنها مشخص کند. معمولاً هر ساله در دو حوزه دستگاهها را ارزیابی میکنیم که یک جنبه آن شاخصهای محرک و جنبه دیگر خروجی عملکردی دستگاههاست و در هر دو جنبه دستگاهها ارزیابی شده و تقدیر میشوند مثلاً یکی از محورهای اصلی امسال رضایتمندی مردم بود.
تاکید بر تقویت خلاقیت در دستگاههای اجرایی
ایمان منصوری رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیر این جشنواره ن یز با اشاره به پیچیده بودن فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در طول یک سال برای گزینش دستگاههای برتر در جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: طی چند سال اخیر برنامه ما ایجاد تغییرات با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بود تا خلاقیت را در دستگاهها تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه ما معتقد به تحول هستیم افزود: باید کار را تیمی به پیش برد و معتقدیم تحول یک مسیر تدریجی و مستمر است و دفعتا نمیتوان انتظار داشت که یک تغییرات عظیم ایجاد کرد مثلاً اگر در راستای ایجاد شفافیت قرار شده تمام مصوبات و ابلاغیههای دستگاهای دولتی در سامانه مربوطه قرار گیرد، این اتفاق در بررسی دستگاهها لحاظ میشود برای هر دستگاه ۳۰ ارزیابی درگیر کار شده و مجموعاً ۱۲۰۰ ارزیاب به بررسی عملکرد دستگاهها پرداختند.
رئیس امور ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: موضوعاتی مانند بهرهوری انرژی، جوانی جمعیت و سایر دغدغههای نظام به عنوان برخی موارد بیشتر مورد بررسی بود مجموعاً ۲۰ جایزه در جشنواره بیستم وجود داشت اما به ۸ مورد جایزه دادیم چون قرار نبود به هر بهانهای که شده از اقدامات دولت دفاع کنیم.
وی با تاکید بر اینکه از رشادتهای کارکنان دستگاههای اجرایی و خود دستگاهها در طول جنگ ۱۲ روزه به صورت ویژه تقدیر کردیم یادآور شد: معتقدیم اگر نگرش دستگاه اجرایی به موضوع ارزیابی عملکرد، کمک به سازمان اداری و استخدامی باشد میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر نگاه آنها مچگیری سازمان اداری و استخدامی باشد به چالش میخوریم ما در سازمان اداری و استخدامی نسبت به ارزیابی دستگاهها جدی هستیم.
طی دو سال آینده به صادرکنندگان اصلی کود شیمیایی تبدیل خواهیم شد
حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز در این مراسم تصریح کرد: وظایف این شرکت تأمین بذور و سموم و کود شیمیایی و مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی است در چند سال اخیر نیاز کشور در حوزه کود فسفات و پتاس از خارج تامین میشد که از ۳ سال گذشته طرح تولید ۳۰ مدل کود شیمیایی در کشور را آغاز کردیم که ۲۰ پروژه آن بهرهبرداری و ۱۰ پروژه دیگر تا سالهای آینده نهایی میشود و طی دو سال آینده به صادرکنندگان اصلی کود شیمیایی تبدیل خواهیم شد.
وی ادامه داد: ظرفیت ۲۰ پروژه کود شیمیایی شامل تولید ۲ میلیون تن انواع کود شیمیایی است که از خروج ارز جلوگیری کرده است. این پروژه نیاز کشور به کودهای فسفاته و پتاس را مرتفع کرد؛ کود شیمیایی در سلامت جامعه و رشد کیفی و کمی محصولات کشاورزی نقش بهسزایی دارد.
چرا سازمان زندانها دستگاه برتر شد؟
غلامعلی محمدی رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در ادامه مراسم بیان کرد: بنای ما در این سازمان عقلانیت محوری است زندانیان و خانواده آنها را عائله خود میدانیم و در راستای احقاق حقوق آنها از هیچ اقدامی چشم پوشی نمیکنیم.
وی ادامه داد: در همین راستا در جشنواره شهید رجایی سازمان زندانها از دستگاههای برتر بود که برخی علل آن شامل توجه به موضوعات فرهنگی و اشتغال و حرفهآموزی زندانیان میشود؛ خانوادههای زندانیان نیازمند را تحت پوشش قرار دادیم و نسبت به جلب رضایت شکات، ملاقات الکترونیک و توسعه دستبند و پابند الکترونیک با همکاری دادستان و … اقدام کردیم.
تاکید بر فرهنگ سازمانی
محمدی احمدی مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران هم در این مراسم گفت: روشی که برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در نظر گرفته میشود فرهنگ سازمانی را شکل میدهد
وی افزود: نقش سازمان اداری و استخدامی در تحول کلان نظام اداری در این نقطه که تحول در نظام اداری رخ دهد خود را نشان میدهد امسال از ۲۰ محور به ۸ محور جایزه داده شد که نشان میدهد این سختگیریها در راستای بهبود عملکرد نظام اداری است
مدیرعامل شرکت پست برخی علل انتخاب این دستگاه به عنوان دستگاه برتر را آغاز تغییرات و تحولات در این شرکت از درون خود این شرکت عنوان و اظهار کرد: این اتفاق ماحصل زحمات و ریسک بزرگ همکارانم در شرکت پست است. همچنین در دوره جنگ ۱۳ روزه همکاران ما در شرکت پست اقدامات بزرگی انجام دادند و به مردم خدمت کردند.
سیدرضا حسینی رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان هم اظهار کرد: ما متولی برگزاری المپیادهای علمی و اعزام نخبگان به مسابقات جهانی هستیم.
وی افزود: همه امور مربوط به امور این باشگاه خود المپیادیها داده شد و ۳۰۰ نفر از برگزیدگان المپیادی در این نهاد مشغولند در سالهای اخیر رتبههای خوبی در المپیادهای جهانی داشتیم ۲۰ کشور را ایران برای حضور در المپیادهای جهانی آموزش میدهند و گزینش میکنند سال گذشته ۶۵ کشور دنیا در المپیادهایی که ایران برگزار میکند آموزش دیدند.
حسینی گفت: رژیم صهیونیستی به نخبگان ایرانی پیام داده بود تا در المپیادهای آنها شرکت کنند که با «نه» بزرگ نخبگان ایرانی مواجه شدند.
تحقق ظرفیت ۵۰ هزار تنی تولید فولاد
محمد آقاجانلو مدیرعامل ایمیدرو هم گفت: وظیفه ما تأمین نیازهای بهش معدن و صنایع معدنی است تنها صنعتی که به اهداف ۱۴۰۴ رسید، ایمیدرو در زنجیره فولاد بود و به ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن رسیدیم.
وی با بیان اینکه در زمینه آب برق و انرژی با مشکلاتی روبهروی بودیم که خودمان دست به کار شدیم ولی الان آب را به فلات مرکزی آب بردهایم فولاد آببر نیست و کلاً ۲۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف میکند الان در جایگاهی هستیم که به نمایندگی از خانواده بزرگ صنایع معدنی توانستیم در جشنواره شهید رجایی حائز رتبه شویم صنعت فولاد ۶ درصد جیدیپی کشور را تأمین میکند معدن سپر تحریم و فولاد ستون آن است.
نظر شما