مشاغل آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر اعضای این شورا برگزار شد، چند دستورکار مهم از جمله تعیین مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش پس از ۱۴ سال و مشاغل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید.

در این جلسه ۵ دستورکار اصلی جریان داشت که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تصویب مشاغل حوزه آموزشی وزارت آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین و راهبردهای کلان نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد. تصویب این مصوبه پس از ۱۴ سال انتظار، گامی اساسی در ساماندهی و ارتقای نظام آموزشی کشور به شمار می‌رود.

همچنین مشاغل اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پس از ۱۳ سال بررسی و کارشناسی، در این نشست به تصویب اعضای شورا رسید.

از دیگر نتایج جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌توان به تصویب شغل «کارشناس گزینش» و نیز تمدید مأموریت کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی مستثنی‌شده در ماده ۱۱۷ این قانون اشاره کرد.