  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

مشاغل آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد

مشاغل آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: مشاغل حوزه آموزشی وزارت آموزش و پرورش پس از ۱۴ سال و مشاغل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ۱۳ سال توقف، به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر اعضای این شورا برگزار شد، چند دستورکار مهم از جمله تعیین مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش پس از ۱۴ سال و مشاغل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید.

در این جلسه ۵ دستورکار اصلی جریان داشت که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تصویب مشاغل حوزه آموزشی وزارت آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین و راهبردهای کلان نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد. تصویب این مصوبه پس از ۱۴ سال انتظار، گامی اساسی در ساماندهی و ارتقای نظام آموزشی کشور به شمار می‌رود.

همچنین مشاغل اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پس از ۱۳ سال بررسی و کارشناسی، در این نشست به تصویب اعضای شورا رسید.

از دیگر نتایج جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌توان به تصویب شغل «کارشناس گزینش» و نیز تمدید مأموریت کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی مستثنی‌شده در ماده ۱۱۷ این قانون اشاره کرد.

کد خبر 6585844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها