عاملی: تحریم و تهدید دشمن باعث شد تا کشور مجبور به حرکت عظیم علمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه ضمن نکوداشت سالروز دفاع مقدس اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس هستیم در برابر عظمت شهدای هشت سال دفاع مقدس و ایثار و فداکاریهای نیروهای مسلح خضوع میکنیم و به همه آنها درود میفرستیم. ۸ سال دفاع مقدس قاب تصویر عظمت ملت مظلومی است که به هیچ گناهی مورد حمله قدرت اهریمنی فعلی قرار گرفت.
وی افزود: قدرت فعلی یعنی دشمن همان دشمن است و پرچم همان پرچم؛ گاهی در قالب ۸ سال جنگ تحمیلی ظاهر شده، گاهی در قالب جنگ ۱۲ روزه، گاهی در قالب حمله به تأسیسات هستهای، گاهی در قالب تحریم و گاهی در قالب جنگ روانی، این پرچم شوم در ۴۷ سال تغییر نکرده فقط میدان به میدان دیگر تبدیل شده است.
امام جمعه اردبیل ادامه داد: در همه این میادین جنایتکار یک عفریت مستکبر است به نام آمریکا. آمریکا در این جنگ ۲۲۰ هزار جوان آرمانی و گل سرسبد از جوانان ما را از ما گرفت. خون همه اینها از دست آمریکا میچکد.
عاملی گفت: یک حماقت بزرگ دشمن که به نظر من بزرگترین حماقت است این است که آنها با تهدید و تحریم ایران ما را مجبور کردند دست به پیشرفتهای محیرالعقول مخصوصاً در صنایع دفاعی، موشکی، فضایی، ماهوارهای، صنایع نفت و گاز و نانوتکنولوژی بزنیم. اگر آنها ایران را تحریم و تهدید نمیکردند ایران مجبور به حرکت عظیم علمی در عرصههای مختلف نمیشد درجه غنیسازی را بالا نمیبرد و حالا آنها این اشتباه و این حماقت را ادامه میدهند هرچه ادامه بدهند و ایران را بزنند ایران بزرگتر و قویتر خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: سخنان این هفته مقام معظم رهبری در اوج درایت، عقلانیت، دقت، آینده نگری و شجاعت بود حقاً که این سخنان فصل الخطاب است در داخل کشور مطالبی گفته شده بود که میتوانست انسجام ملی را بهم بریزد. سخنرانی رهبر معظم آن را کاملاً برطرف و انسجام ملی را در حد اعلی حفظ کرد دشمن نیز فوراً فهمید که این سخنان جدّی است ایران نه تنها تسلیم نمیشود بلکه کشور برای همیشه از گروگان شدن در دست اروپا، آمریکا و آژانس خلاص میشود و آنها دیگر اهرمی برای فشار بر ایران نخواهند داشت و لذا فوراً دو فرد مهم از دولت ترامپ اعلام کردند که ما قصد اضرار به ایران را نداریم و میخواهیم با مذاکره مشکل را حل کنیم و ایران فرصت مذاکره را از دست ندهد.
آیت الله عاملی اضافه کرد: این اصرار آنها به مذاکره بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری که فرمودند مذاکره با آمریکا هیچ فایدهای ندارد خیلی محل تأمل است آمریکاییها و اروپاییها در برابر ایران برای رساندن ایران به نقطه تسلیم، تقسیم کار کردهاند اروپاییها مکانیسم ماشه را فعال میکنند آمریکاییها پیشنهاد مذاکره میدهند و آژانس به کوره نگرانی و خطری بودن صنعت هستهای ایران میدمد.
وی افزود: در آستانه مذاکره ایران با اروپاییها در آمریکا، گروسی فوراً مصاحبه کرد که سانتریفیوژهای ایران سالم است و ایران در عرض چند هفته نه در چند ماه به راحتی میتواند غنی سازی ۹۰ درصدی را که برای بمب اتمی لازم است انجام دهد. او مأمور است در حساسترین زمانها برای ادعاهای آمریکاییها و اروپاییها محمل درست کند تا عرصه هرچه بیشتر برای ایران تنگ شود.
خطیب جمعه اردبیل گفت: ویتکاف میگوید ما قصد ضرر زدن به ایران را نداریم و میخواهیم با مذاکره مشکل را حل کنیم باید پرسید کدام شرایط نسبت به دو ماه قبل عوض شده که آنجا مذاکره را بمباران کردید و حالا طرفدار مذاکره شدهاید؟ سخنگوی کاخ سفید نیز گفت ما به دنبال مذاکره با ایران هستیم معلوم میشود که ترامپ اینها را تحت فشار گذاشته که همه اعلام مذاکره کنند اینها اهداف خاصی غیر از حل مشکل و پیشنهاد حریصانه صلح دارند.
نظر شما