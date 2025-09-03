به گزارش خبرنگار مهر، زیبا صبری ظهرچهارشنبه در دوره تخصصی تربیت مدرس میانی منطقه‌ای اظهار کرد: این دوره در راستای اجرای پروژه مهر و با هدف تبیین راهبردهای اجرایی طرح توانا و ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی، دوره تخصصی تربیت مدرس میانی منطقه‌ای برگزار شده است.

معاون ابتدایی مشگین شهر بیان کرد: این دوره با حضور جمعی از مدیران، معاونان آموزشی و معلمان منتخب شهرستان، گامی مؤثر در جهت آمادگی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ محسوب می‌شود.

در این نشست، خانم صبری معاون آموزش ابتدایی شهرستان، ضمن تشریح برنامه اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری، به ابعاد ارزیابی الگوی مدارس تراز سند تحول، طرح حامی و الگوی اجتماعات یادگیری پرداخت و بیان کرد: نقش کلیدی طرح توانا در تحول آموزش ابتدایی، و طرح توانا، نقشه راه تحول در آموزش ابتدایی است و اجرای موفق آن مستلزم همکاری همه‌جانبه ذینفعان، به‌ویژه مدیران مدارس تراز سند تحول است که الگوی عملیاتی استانداردهای کیفی را در مدارس خود ارائه خواهند کرد.

وی در پایان به مقدمات برگزاری دوره‌های آموزشی برای کلیه معلمان، معاونان آموزشی و مدیران مدارس ابتدایی سطح شهرستان در شهریورماه که فراهم شده اشاره کرد که و به‌زودی اجرا خواهد شد.