به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه آئین تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی استان، با حضور استاندار خراسان رضوی و معاونان استانداری برگزار شد. در این مراسم از ۷ رتبه برتر کنکور در گروه‌های آزمایشی مختلف و ۵ مدال‌آور المپیادهای جهانی شامل مدال‌های طلا، نقره و برنز تجلیل شد.

همچنین سه نفر از مدیران برجسته مدارس استان که نقش مؤثری در تربیت این دانش‌آموزان داشته‌اند نیز، مورد تقدیر قرار گرفتند.

گفتنی است که این دانش‌آموزان نخبه به عنوان دستیاران اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی نیز انتخاب شدند تا بتوانند با مشارکت در برنامه‌های توسعه‌ای استان، نقش فعالی در ارتقای ظرفیت‌های علمی و اجتماعی ایفا کنند.

آینده متعلق به جوانان است

غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در این مراسم، گفت: برای ما مایه افتخار است که چنین جمع ارزشمندی در استان شکل گرفته است و این حداقل کاری بود که می‌توانستیم انجام دهیم تا هم خودمان انرژی بگیریم و هم نسبت به آینده ایران عزیز امیدوارتر شویم.

وی با یادآوری خاطراتی از سال‌های گذشته خود، افزود: سرعت تحولات بسیار زیاد است و همین امر نشان می‌دهد که در چشم به هم زدنی، اداره کشور در آینده، به دست نسل جوان امروز خواهد افتاد. امروز شما باید برای آینده کشور همانطور که تاکنون بودید، آماده باشید.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به دغدغه‌های جوانان در زمینه عدالت آموزشی نیز گفت: این‌که بخش زیادی از پذیرفته‌شدگان رتبه‌های برتر کنکور از استان تهران هستند و سهم استان‌های دیگر بسیار کمتر است، نشان می‌دهد که نظام آموزشی نیازمند بازنگری جدی است. باید فرصت‌ها و امکانات آموزشی به گونه‌ای فراهم شود که استعدادهای موجود در سراسر کشور دیده شوند.

مظفری ادامه داد: تجربه شخصی من از سال‌های جنگ تحمیلی و ورود به دانشگاه این بود که برخی تصمیمات سریع و لحظه‌ای، به جای حل مسئله، مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین تأکید کرد: متأسفانه در بسیاری از موضوعات، به‌جای اصلاح ریشه‌ای، تنها صورت‌مسئله پاک شده و همین امر باعث ناترازی‌ها، از جمله در عدالت آموزشی شده است. خوشبختانه امروز طرح‌های زیربنایی مانند طرح «۲۰۲۰ محله» در حال اجراست که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقا و توانمندسازی در حوزه‌های مختلف باشد.

مظفری خطاب به جوانان حاضر در جلسه گفت: شما باید در کنار این ایده‌ها قرار بگیرید و نقش‌آفرینی کنید. کشور پهناوری داریم که نیازمند آبادانی در همه عرصه‌هاست و سرمایه اصلی آن شما جوانان هستید.

وی با اشاره به ایده تشکیل «خانه خراسان» نیز گفت: در مقاطعی نتوانسته‌ایم از همه ظرفیت‌های خراسان استفاده کنیم. پیشنهاد ما این است که همه نخبگان خراسانی، حتی آنان که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی تهران یا سایر نقاط حضور پیدا خواهند کرد، در قالب خانه خراسان گرد هم بیایند و برای توسعه و آبادانی استان ایده بدهند و تلاش کنند.

علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، نیز در سخنان خود خطاب به نخبگان حاضر در این جلسه گفت: این ارزشمند است که شما به عنوان نخبگان، دغدغه همنوعان خود را دارید و از دانش‌آموزان محرومی سخن می‌گوئید که با استعداد هستند اما به دلیل محرومیت، استعداد آنان به هدر می‌رود و خود را در مقابل آنان مسئول می‌دانید. این جوهره اصلی یک انسان واقعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: کسی که ابتدا خود را بشناسد و وظیفه خود را درک کند و سپس روح خدا را در درون خود پیدا کند، قادر است به هر آنچه می‌خواهد دست یابد.

آقامحمدی بیان کرد: اگر کسی بداند که در زندگی چه می‌خواهد، قطعاً به آن خواهد رسید و شما نیز تا اینجای مسیر را آمده اید و به نحی طی کرده‌اید و باقی مسیر را نیز می‌توانید با تفکر، اندیشه، تلاش و شجاعت طی کنید.

سعید رضادوست، مشاور استاندار و دبیرکل اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی، نیز در این جلسه، گفت: خوشحال و خوشبختیم که خراسان باوجود نخبگان و فرهیختگان خود، همچنان مهد نور، فرهنگ، شعور و شور است.

وی خاطرنشان کرد: خوشحالیم که امروز شاهد این هستیم که در این دوره، تلاش و دوندگی‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی استان، به پاسداشت بیشتر و شناخت ارزش واقعی سرمایه‌های ایران منجر شده است.

گفتنی است؛ در این جلسه، شماری از دانش‌آموزان نخبه استان نیز دغدغه‌ها و درخواست‌های خود را مطرح کرده و به گوش مسئولین استان رساندند.