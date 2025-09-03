به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار جمعی از علما و خطبای مشهد که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی انجام شد، با بیان اینکه روحانیت وظیفه دارد به مردم اعتماد و امید ببخشد، اظهار کرد: امروز برای کشور یک حقیقت بیش از همه ضرورت دارد و آن اتحاد و وحدت مردم است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تعبیر اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر «وحدت مقدس»، وحدت را کلید پیروزی ملت ایران دانست و گفت: امروز برای کشور یک حقیقت بیش از همه ضرورت دارد و آن اتحاد و وحدت مردم است. همه مسائل دیگر ذیل این اصل قرار می‌گیرد. خطبا و صاحبان منبر باید پرچمدار این پیام باشند و هرگز تحت تأثیر جریان‌ها و جناح‌های سیاسی قرار نگیرند.

یادآوری روزهای دفاع مقدس

وی تصریح کرد: روحانیت وظیفه دارد به مردم اعتماد و روحیه ببخشد. هرگز نباید روزهای هشت سال دفاع مقدس را از یاد ببریم. باید به نسل امروز یادآوری کنیم که در چه شرایط دشواری قرار داشتیم و چگونه بر آن غلبه کردیم.

مروی گفت: واقعیت آن است که شرایط کنونی ایران با آن روزگار به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. در آغاز جنگ تحمیلی، نه نیروی نظامی منسجم داشتیم، نه امکانات دفاعی قابل توجه، و نه اقتدار نظامی امروز را. با این حال، ملت ایران با ایمان و ایستادگی خویش از آزمونی بزرگ سربلند بیرون آمد.

تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: پیش از پیروزی انقلاب نیز همه قدرت‌های جهانی برای حفظ رژیم پهلوی تلاش می‌کردند. اما با وجود این حمایت‌ها، انقلاب پیروز شد. پس از آن نیز همان قدرت‌ها جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما نتوانستند ملت ایران را از پا درآورند.

ضرورت تقویت امید و وحدت

وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند آن هستیم که به مردم روحیه و امید بدهیم. یکی از تأکیدات محوری رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر، موضوع وحدت و اتحاد است. ایشان بارها هشدار داده‌اند که دشمنان انقلاب اسلامی هیچ‌گاه دست از فشار و بهانه‌جویی برنمی‌دارند.

مروی افزود: غربی‌ها به‌خوبی می‌دانند ایران هرگز به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نبوده و نیست. کشور ما عضو پیمان NPT است و تمامی مراکز هسته‌ای ما زیر نظر دوربین‌ها و بازرسان آژانس قرار دارد. هیچ تردیدی باقی نمانده، اما همچنان بهانه‌تراشی می‌کنند.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: حتی اگر غنی‌سازی صفر درصد را بپذیریم، آنان موضوع توان موشکی را مطرح می‌کنند و سپس حذف کامل سلاح‌ها را. تجربه لیبی پیش روی ماست؛ مگر آن کشور تأسیسات خود را برنچید و تحویل نداد؟ آیا رهایش کردند؟ خیر.

وی تاکید کرد: مسئله اصلی نه غنی‌سازی است و نه توان موشکی؛ موضوع اصلی، گفتمان انقلاب اسلامی است که منافع کشورهای استکباری را به چالش کشیده و قدرت‌های سلطه‌گر نمی‌توانند آن را تحمل کنند.

دعای امام رضا (ع) پشتوانه خطبا

مروی در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص هدف برگزار این جلسه گفت: هدف از تشکیل این جلسه، پیش از هر چیز، عرض خسته‌نباشید و خداقوت به شما بزرگواران و آرزوی قبولی اعمال و توسلات این ایام در پیشگاه معصومان علیهم‌السلام است. امید است که ولی‌نعمت ما، حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام، و صاحب‌الزمان، حضرت بقیة‌الله الاعظم عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، پاداش این زحمات، خدمات، ذکر توسلات و مجالس روضه‌خوانی شما را عنایت فرمایند.

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: بی‌تردید مایه‌ی افتخار و سربلندی است که انسان بتواند با صدای رسا و قلبی سرشار از عشق، روضه‌خوان حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام باشد. روضه‌خوانی برای سیدالشهدا، هنگامی که با علم، تقوا و پرهیزکاری همراه شود، به انسان عزت و عظمت می‌بخشد.

وی افزود: این نعمتی است که باید همواره خداوند را شاکر بود؛ چراکه روضه‌خوانی نه تنها ذکر مصیبت، بلکه تبیین معارف اسلام، معرفی سیره‌ی اهل‌بیت (ع) و هدایت دل‌های مردم به سوی حقیقت است.

مروی خاطرنشان کرد: خطبا و روضه خوان‌های اباعبدالله الحسین (ع) و اهل بیت (ع) باید بدانند که در چه جایگاهی رفیعی قرار گرفته‌اند؛ شما عزیزان کسانی هستید که پیوسته مشمول دعای حضرت رضا (ع) هستید. آن حضرت فرموده‌اند «رحم الله عبداً أحیا أمرنا». بنابراین هرکس در مسیر ترویج معارف رضوی و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گام بردارد، مشمول دعای امام رضاست و بی‌گمان دعای آن حضرت مستجاب است.

نقش محرم در پیروزی انقلاب اسلامی

تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: همان‌گونه که امام خمینی رحمه‌الله فرمودند «محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است»، همین جمله، نیروی عظیم ایمانی و روحی به جامعه در سال ۱۳۵۷ بخشید و باور پیروزی را در دل‌ها زنده کرد؛ باوری که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی ختم شد.

وی تاکید کرد: گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، آن رهبر عظیم‌الشأن و بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، وظیفه‌ای فراموش‌نشدنی است. امام راحل حقی بزرگ بر گردن ما دارد؛ حقی که در حق اسلام، تشیّع، ملت ایران و حتی جهان اسلام به‌جای آورد. خدمات بی‌بدیل امام خمینی (ره) به اسلام و این مردم شریف هرگز نباید به دست فراموشی سپرده شود.

مروی افزود: ماهیت انقلابی ما با امام تعریف می‌شود و هویت ما با یاد او شکل می‌گیرد. از این‌رو باید آگاهی و اطلاعات خویش را درباره اندیشه‌ها، سیره و آثار امام پیوسته به‌روز کنیم تا بتوانیم پاسخ‌گوی پرسش‌های نسل جدید باشیم.

توصیه به مطالعه زندگینامه علما و بزرگان

تولیت آستان قدس رضوی خطاب به خطبا و وعاظ حاضر در جلسه، گفت: توصیه می‌کنم در کنار مطالعات علمی و دینی، به خواندن زندگینامه علما، بزرگان و به‌ویژه زندگی‌نامه امام خمینی (ره) بپردازید. این بزرگان تبار فکری و معنوی ما هستند و هر ملتی که بخواهد ریشه‌های خود را بشناسد، باید تبار خویش را بازخوانی کند.

وی عنوان کرد: حتی اگر کسی انگیزه‌ای صرفاً ملی داشته باشد و رویکردی دینی نداشته باشد، باز هم باید به امام خمینی (ره) عشق بورزد؛ چراکه امام (ره) عزت ملی را به ایران بازگرداند. و اگر کسی انگیزه دینی داشته باشد، حتی بی‌آنکه نگاه ملی داشته باشد، باز نیز باید دل در گرو محبت امام (ره) بسپارد؛ زیرا امام (ره) دین را زنده کرد و شرافت اسلامی را احیا نمود.

مروی افزود: پیش از انقلاب، در دوران طاغوت، نه ملیتی برای ما باقی گذاشته بودند، نه عزت انسانی و نه حتی دین و معنویت. حکومت ستمشاهی هدفی جز ذلت این ملت و زدودن فرهنگ دین، اخلاق و طهارت از جامعه نداشت. اما امام خمینی (ره) این معادله را تغییر داد؛ دین را به کشور بازگرداند، عزت و عظمت را به ملت ایران بازگرداند.

دفاع امام خمینی (ره) از روحانیت و عزاداری سنتی

تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: از جلوه‌های درخشان سیره امام خمینی (ره)، اهتمام ایشان به مجالسات روضه و عزاداری بود. در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، مجالس عزاداری به تدریج شکلی نو به خود گرفت و به راهپیمایی‌های عظیم بدل شد؛ حرکتی تازه که مردم نیز از آن استقبال کردند.

وی ادامه داد: اما پس از پیروزی انقلاب، دو جریان انحرافی به وجود آمد؛ نخست، اندیشه حذف روحانیت از متن حکومت اسلامی، و دوم، محدودسازی عزاداری سنتی به راهپیمایی‌ها. امام خمینی (ره) با قاطعیت در برابر این جریان‌ها ایستاد و از جایگاه روحانیت و اصالت روضه‌خوانی دفاع کرد.