همه مدارس سال تحصیلی جدید حضوری بازگشایی می‌شوند

معاون وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد: همه مدارس برای سال تحصیلی جدید حضوری بازگشایی می‌شوند و خبری از شروع مجازی کلاس‌ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده معاون وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد: همه مدارس سال تحصیلی جدید حضوری بازگشایی می‌شوند و خبری از شروع مجازی کلاس‌ها نیست.

وی افزود: شایعه‌های مطرح شده در زمینه برگزاری آنلاین مدارس صحت ندارد.

