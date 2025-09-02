به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده معاون وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد: همه مدارس سال تحصیلی جدید حضوری بازگشایی میشوند و خبری از شروع مجازی کلاسها نیست.
وی افزود: شایعههای مطرح شده در زمینه برگزاری آنلاین مدارس صحت ندارد.
معاون وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد: همه مدارس برای سال تحصیلی جدید حضوری بازگشایی میشوند و خبری از شروع مجازی کلاسها نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده معاون وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد: همه مدارس سال تحصیلی جدید حضوری بازگشایی میشوند و خبری از شروع مجازی کلاسها نیست.
وی افزود: شایعههای مطرح شده در زمینه برگزاری آنلاین مدارس صحت ندارد.
نظر شما