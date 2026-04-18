به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی نیازمند شامگاه شنبه در اجتماع مردم آستانهاشرفیه با بیان اینکه حضور مردم نشاندهنده بصیرت، شور و شعور انقلابی است، اظهار کرد: هدایت رهبری و حضور میدانی ملت، تمامی سناریوهای دشمن را چه در عرصه عملیات و چه در حوزه جنگ روایتها با شکست روبهرو کرده است.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان با اشاره به ابلاغ سند چشمانداز ۲۰ ساله در سال ۱۳۸۴ گفت: در آن زمان برخی هدف تبدیلشدن ایران به قدرت برتر منطقه تا سال ۱۴۰۴ را دور از دسترس میدانستند، اما با درایت رهبر انقلاب، ایران نهتنها به این جایگاه رسید، بلکه امروز در بسیاری از عرصهها به عنوان یک قدرت جهانی شناخته میشود.
وی با بیان اینکه دشمنان اسلام، بهویژه آمریکا و رژیم اسرائیل، طی سالهای اخیر تلاشهای گستردهای برای ضربهزدن به جبهه مقاومت داشتهاند، افزود:تمام معادلات و پیشبینیهای آنان با لطف خدا و حضور مردم با شکست مواجه شده و امروز در همه میدانها شاهد وارد شدن ضربات سنگین به دشمن هستیم.
سرهنگ نیازمند با اشاره به جنگ رمضان و و رخدادهای اصفهان گفت:ماجرای اخیر در اصفهان یادآور ۵ اردیبهشت ۵۹ است؛ زمانی که عملیات مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل برای ضربهزدن به نیروهای انقلاب ناکام ماند.
وی افزود:امروز نیز دشمن با پیشبینی حمله در فروردینماه تلاش داشت ضربهای وارد کند که با هوشیاری نیروهای مسلح و امداد الهی خنثی شد.
مسئول بسیج دانشآموزی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تمام طراحیهای دشمن در این مدت با شکست روبهرو شده است، ادامه داد:شناخت دقیق تهدیدها، ورود برخی نیروهای منطقه و اعتماد مردم به مسئولان از عوامل مهم این موفقیتهاست.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد دوگانهسازی و جنگ روایتها گفت:در کنار مطالبهگری مؤثر مردم، باید خط صحیح را تشخیص داد. دشمن در تلاش است میدان نبرد را از عرصه واقعی به عرصه روایتها منتقل کند.
سرهنگ نیازمند با بیان اینکه نیروهای مسلح گوشبهفرمان رهبری هستند و تصمیمگیریها با اشراف کامل صورت میگیرد، اظهار کرد:موفقیتهای اخیر در حوزه پدافند هوایی و عملکرد رادارها نشاندهنده قدرت کشور است و باید به آن افتخار کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزههای اقتصادی، صنعتی و زیرساختی گفت: ایران در معادلات اقتصادی منطقه جایگاهی تثبیتشده دارد و توانسته با وجود فشارها و محدودیتها مسیر رشد خود را حفظ کند.
وی با بیان اینکه این توانمندیها، همراه با مدیریت کلان و برنامهریزیهای راهبردی، پشتوانهای مهم برای تداوم پیشرفت کشور است، افزود: در چنین شرایطی، کوچکترین دلسردی یا عقبنشینی جایز نیست؛ زیرا ملت ایران ثابت کردهاند که با اتکا به توان داخلی و اعتماد به رهبری میتوانند از پیچیدهترین چالشها عبور کرده و مسیر اقتدار را ادامه دهند.
