فضائلی: نقش راهبری رهبر انقلاب در جنگ ۱۲ روزه تعیین‌ کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فضایلی عصر یکشنبه در جمع فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان گیلان اظهار کرد: برای تبیین نقش رهبر انقلاب در این نبرد باید سه مقطع «قبل، حین و بعد از جنگ» مورد توجه قرار گیرد، چرا که آنچه در این ۱۲ روز رقم خورد، حاصل سال‌ها دوراندیشی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری راهبردی بود، نه تصمیمات لحظه‌ای.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری چند دهه‌ای جمهوری اسلامی در حوزه فناوری‌های دفاعی از جمله توان موشکی و پهبادی، تصریح کرد: این ظرفیت‌ها پشتوانه‌ای مستحکم برای عملیات‌های اخیر بود و نشان داد کشور از آمادگی کامل برای پاسخ به هرگونه تجاوز برخوردار است.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه رزمایش‌های دفاعی کشور معمولاً با هدف ارزیابی توان و رفع نواقص برگزار می‌شد، افزود: عملیات «وعده صادق ۱» دیگر رزمایش نبود، بلکه میدانی واقعی برای سنجش و ارتقای توان موشکی و پهبادی کشور به‌شمار می‌رفت.

فضایلی ادامه داد: در آن مقطع، شهید حاجی‌زاده و همکارانش تنها سه تا چهار ساعت استراحت می‌کردند تا نواقص شناسایی‌شده رفع و «وعده صادق ۲» در زمان مقرر اجرا شود. به همین دلیل جمهوری اسلامی توانست ظرف کمتر از ۲۴ ساعت پس از تهاجم دشمن در ۲۳ خرداد، پاسخ موشکی و پهپادی قاطعی به دشمن بدهد؛ اقدامی که موجب بازسازی روحیه ملی و احیای امید به پیروزی در جامعه شد.

وی با اشاره به شهادت تعدادی از فرماندهان برجسته در ساعات اولیه جنگ خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد با حذف فرماندهان و دانشمندان، هدایت کشور دچار تزلزل می‌شود، اما سرعت عمل رهبر انقلاب در انتصاب جانشینان ظرف سه تا چهار دقیقه، آرامش و ثبات را به کشور بازگرداند و نشان داد در مدیریت کلان هیچ خللی ایجاد نشده است.

فضایلی با تأکید بر تأثیر سخنان رهبر معظم انقلاب در تغییر فضای عمومی کشور تصریح کرد: حضور ایشان در روزهای نخست جنگ و سخنرانی‌های راهبردی‌شان، فضای حزن و شوک را به حماسه و مقاومت بدل کرد و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک حرکت عمومی در برابر دشمن شد.

وی با اشاره به استمرار راهبری رهبر انقلاب پس از پایان درگیری‌ها افزود: تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی، تشکیل شورای دفاع، اعزام نماینده و ارسال پیام به برخی کشورها، حضور در مراسم‌هایی همچون شب عاشورا و تأکید بر بازسازی امید و انسجام اجتماعی از جمله اقدامات مهم ایشان پس از پایان رسمی نبرد بود.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز کشوری قدرتمند، منسجم و استوار در برابر قدرت‌های بزرگ است، گفت: هرچند خساراتی نیز متحمل شد، اما دشمن به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت و ضربات سنگینی را متحمل شد.

فضایلی در پایان با تأکید بر ضرورت روایت صحیح از این رویداد تصریح کرد: دشمن همچنان در تلاش است با ایجاد التهاب داخلی به اهداف خود برسد، ازاین‌رو رسانه‌ها و نخبگان باید با روایت‌پردازی درست از «روایت قدرت» و تقویت انسجام ملی، اجازه ندهند دشمن از فضای داخلی کشور سوءاستفاده کند.