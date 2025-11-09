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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

فضائلی: نقش راهبری رهبر انقلاب در جنگ ۱۲ روزه تعیین‌ کننده بود

فضائلی: نقش راهبری رهبر انقلاب در جنگ ۱۲ روزه تعیین‌ کننده بود

رشت- عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب گفت: نقش راهبری رهبر انقلاب در جنگ۱۲روزه به‌قدری تعیین‌کننده بود که حتی مراکز مطالعاتی جهان نیز آن رااز عوامل اصلی ناکامی دشمن دانسته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فضایلی عصر یکشنبه در جمع فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان گیلان اظهار کرد: برای تبیین نقش رهبر انقلاب در این نبرد باید سه مقطع «قبل، حین و بعد از جنگ» مورد توجه قرار گیرد، چرا که آنچه در این ۱۲ روز رقم خورد، حاصل سال‌ها دوراندیشی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری راهبردی بود، نه تصمیمات لحظه‌ای.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری چند دهه‌ای جمهوری اسلامی در حوزه فناوری‌های دفاعی از جمله توان موشکی و پهبادی، تصریح کرد: این ظرفیت‌ها پشتوانه‌ای مستحکم برای عملیات‌های اخیر بود و نشان داد کشور از آمادگی کامل برای پاسخ به هرگونه تجاوز برخوردار است.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه رزمایش‌های دفاعی کشور معمولاً با هدف ارزیابی توان و رفع نواقص برگزار می‌شد، افزود: عملیات «وعده صادق ۱» دیگر رزمایش نبود، بلکه میدانی واقعی برای سنجش و ارتقای توان موشکی و پهبادی کشور به‌شمار می‌رفت.

فضایلی ادامه داد: در آن مقطع، شهید حاجی‌زاده و همکارانش تنها سه تا چهار ساعت استراحت می‌کردند تا نواقص شناسایی‌شده رفع و «وعده صادق ۲» در زمان مقرر اجرا شود. به همین دلیل جمهوری اسلامی توانست ظرف کمتر از ۲۴ ساعت پس از تهاجم دشمن در ۲۳ خرداد، پاسخ موشکی و پهپادی قاطعی به دشمن بدهد؛ اقدامی که موجب بازسازی روحیه ملی و احیای امید به پیروزی در جامعه شد.

وی با اشاره به شهادت تعدادی از فرماندهان برجسته در ساعات اولیه جنگ خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد با حذف فرماندهان و دانشمندان، هدایت کشور دچار تزلزل می‌شود، اما سرعت عمل رهبر انقلاب در انتصاب جانشینان ظرف سه تا چهار دقیقه، آرامش و ثبات را به کشور بازگرداند و نشان داد در مدیریت کلان هیچ خللی ایجاد نشده است.

فضایلی با تأکید بر تأثیر سخنان رهبر معظم انقلاب در تغییر فضای عمومی کشور تصریح کرد: حضور ایشان در روزهای نخست جنگ و سخنرانی‌های راهبردی‌شان، فضای حزن و شوک را به حماسه و مقاومت بدل کرد و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک حرکت عمومی در برابر دشمن شد.

وی با اشاره به استمرار راهبری رهبر انقلاب پس از پایان درگیری‌ها افزود: تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی، تشکیل شورای دفاع، اعزام نماینده و ارسال پیام به برخی کشورها، حضور در مراسم‌هایی همچون شب عاشورا و تأکید بر بازسازی امید و انسجام اجتماعی از جمله اقدامات مهم ایشان پس از پایان رسمی نبرد بود.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز کشوری قدرتمند، منسجم و استوار در برابر قدرت‌های بزرگ است، گفت: هرچند خساراتی نیز متحمل شد، اما دشمن به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت و ضربات سنگینی را متحمل شد.

فضایلی در پایان با تأکید بر ضرورت روایت صحیح از این رویداد تصریح کرد: دشمن همچنان در تلاش است با ایجاد التهاب داخلی به اهداف خود برسد، ازاین‌رو رسانه‌ها و نخبگان باید با روایت‌پردازی درست از «روایت قدرت» و تقویت انسجام ملی، اجازه ندهند دشمن از فضای داخلی کشور سوءاستفاده کند.

کد مطلب 6650417

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