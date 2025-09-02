احیای واحدهای صنعتی راکد گلستان در یکسال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نتیجه مقایسه عملکرد یکسال اخیر در احیای واحدهای صعتی راکد استان گلستان با مدت مشابه قبل از آن نشان می‌دهد که در این شاخص از نظر تعداد ۴۷ درصد، از نظر میزان سرمایه گذاری ۱۳۹ درصد و از نظر اشتغالزایی ۱۲۶ درصد رشد داشته‌ایم.

وی افزود: در این مدت تعداد ۱۵۹ فقره پروانه بهره برداری جدید با سرمایه گذاری بیش از ۵.۶ همت و پیش بینی اشتغال چهار هزار و ۵۱۹ نفر در استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه قبل از آن از نظر تعداد ۲۹ درصد، از نظر میزان سرمایه گذاری ۴۱ درصد و از نظر اشتغالزایی ۶۴ درصد رشد داشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: طی یک سال اخیر تعداد ۲۷ واحد صنعتی راکد با سرمایه گذاری ۶ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال در استان گلستان احیا شده و مجدداً به چرخه تولید بازگشته‌اند و موجبات اشتغال ۳۸۷ نفر را فراهم کرده است.