قالیباف: «وحدت» یک تاکتیک سیاسی و راهبردی برای غلبه بر دشمنان است

رئیس مجلس با بیان اینکه امت اسلامی باید بر مشترکات تکیه کند و در برابر دشمنان وحدت داشته باشد، گفت: این وحدت نه یک تاکتیک سیاسی بلکه یک ضرورت دینی و راهبردی برای غلبه بر دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: فرا رسیدن هفته وحدت را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم؛ این ایام که مزین به عید میلاد پیامبر مهربانی است، یادآور رسالت پیامبر اسلام در ایجاد جامعه‌ای بر پایه ایمان، عقلانیت و محبت است و مسلمانان را به همدلی و همگرایی فرا می‌خواند.

وی بیان کرد: هفته وحدت و میلاد مبارک پیامبر اعظم (ص) فرصتی برای بازخوانی پیام اصلی اسلام یعنی برادری، اخلاق و عدالت است. امت اسلامی در پرتو نام و یاد پیامبر باید بر مشترکات تکیه کند و در برابر دشمنان وحدت داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این وحدت نه یک تاکتیک سیاسی بلکه یک ضرورت دینی و راهبردی برای عزت امت اسلام و غلبه بر دشمنان است، تصریح کرد: امروز اصلی ترین مصداق وحدت باید در مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان شر اعظم ظهور پیدا کند.

وی تاکید کرد: مسلمانان باید یکصدا و یکپارچه و بدون لکنت، جنایت‌ها و نسل‌کشی در غزه را محکوم کنند و دولت‌های مسلمان باید به پیروی از مردم، اقدامات عملی برای توقف ماشین کشتار صهیونیستی را به کار بندند.

