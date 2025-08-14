  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

رقابت بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار در مسابقات پاراآسیایی جوانان دوبی ۲۰۲۵

رقابت بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار در مسابقات پاراآسیایی جوانان دوبی ۲۰۲۵

در دومین روز گردهمایی کمیته پارالمپیک آسیا، چشم‌اندازی روشن و برنامه‌های جامع برای برگزاری باشکوه‌ترین و هیجان‌انگیزترین رقابت‌های پاراآسیایی جوانان در دوبی ۲۰۲۵ مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، در دومین روز از گردهمایی کمیته پارالمپیک آسیا، مطالب مهمی درباره بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ مطرح شد.

حضور گسترده ورزشکاران و تنوع رشته‌ها

این رویداد بین‌المللی با حضور بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور آسیایی در ۱۱ رشته ورزشی برگزار خواهد شد. رقابت‌ها در ۴ ورزشگاه مدرن و با مشارکت نزدیک به ۵۰۰۰ شرکت کننده به اجرا درمی‌آید که نشان‌دهنده وسعت و اهمیت این مسابقات است.

پارامچ‌اندازی و پارادوومیدانی؛ پرجمعیت‌ترین رشته‌ها

رشته دو و میدانی با ۴۳۳ ورزشکار و رشته مچ‌اندازی با ۲۰۰ ورزشکار به‌عنوان پرجمعیت‌ترین رشته‌های مسابقات در این دوره، نقش کلیدی در این رویداد دارند و انتظار می‌رود رقابت‌های بسیار جذابی را شاهد باشیم.

استانداردهای کلاس‌بندی برای رقابت‌های عادلانه

کلاس‌بندی بین‌المللی در ۹ رشته انجام می‌شود و در دو رشته دو و میدانی و شنا، کلاسبندان منطقه‌ای با مجوز کمیته بین‌المللی پارالمپیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر تضمین‌کننده رقابت‌های منصفانه و با کیفیت برای ورزشکاران است.

تاکید بر هماهنگی و آمادگی کامل در مجمع APC

دومین روز مجمع عمومی کمیته پاراآسیایی (APC) به بررسی دقیق جزئیات و هماهنگی‌های نهایی برگزاری مسابقات جوانان دوبی اختصاص یافت تا این رویداد با بالاترین استانداردهای سازمانی و فنی اجرا شود.

این مسابقات فرصتی طلایی برای معرفی و شکوفایی استعدادهای جوان ورزشکار معلول در آسیا بوده و نقشی کلیدی در توسعه ورزش‌های پارالمپیکی قاره ایفا خواهد کرد.

کد خبر 6560386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها