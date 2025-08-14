رقابت بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار در مسابقات پاراآسیایی جوانان دوبی ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، در دومین روز از گردهمایی کمیته پارالمپیک آسیا، مطالب مهمی درباره بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ مطرح شد.
حضور گسترده ورزشکاران و تنوع رشتهها
این رویداد بینالمللی با حضور بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور آسیایی در ۱۱ رشته ورزشی برگزار خواهد شد. رقابتها در ۴ ورزشگاه مدرن و با مشارکت نزدیک به ۵۰۰۰ شرکت کننده به اجرا درمیآید که نشاندهنده وسعت و اهمیت این مسابقات است.
پارامچاندازی و پارادوومیدانی؛ پرجمعیتترین رشتهها
رشته دو و میدانی با ۴۳۳ ورزشکار و رشته مچاندازی با ۲۰۰ ورزشکار بهعنوان پرجمعیتترین رشتههای مسابقات در این دوره، نقش کلیدی در این رویداد دارند و انتظار میرود رقابتهای بسیار جذابی را شاهد باشیم.
استانداردهای کلاسبندی برای رقابتهای عادلانه
کلاسبندی بینالمللی در ۹ رشته انجام میشود و در دو رشته دو و میدانی و شنا، کلاسبندان منطقهای با مجوز کمیته بینالمللی پارالمپیک مورد استفاده قرار میگیرند. این امر تضمینکننده رقابتهای منصفانه و با کیفیت برای ورزشکاران است.
تاکید بر هماهنگی و آمادگی کامل در مجمع APC
دومین روز مجمع عمومی کمیته پاراآسیایی (APC) به بررسی دقیق جزئیات و هماهنگیهای نهایی برگزاری مسابقات جوانان دوبی اختصاص یافت تا این رویداد با بالاترین استانداردهای سازمانی و فنی اجرا شود.
این مسابقات فرصتی طلایی برای معرفی و شکوفایی استعدادهای جوان ورزشکار معلول در آسیا بوده و نقشی کلیدی در توسعه ورزشهای پارالمپیکی قاره ایفا خواهد کرد.
