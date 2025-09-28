به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، یکی از معضلات بزرگ پلیس راهنمایی و رانندگی، افزایش چشمگیر موارد پلاک‌مخدوشی و پوشاندن پلاک خودرو در سطح معابر شهری به ویژه کلان‌شهر تهران بوده است. این پدیده که در نگاه اول ممکن است به عنوان یک تخلف ساده تلقی شود، در واقع از نظر قانونی و امنیتی به عنوان یک جرم جدی شناخته شده و پیامدهای گسترده‌ای برای نظم و امنیت جامعه به دنبال دارد.

تعریف و اهمیت پلاک خودرو

پلاک خودرو در واقع شناسنامه هویتی وسیله نقلیه است و نقش مهمی در شناسایی، کنترل ترافیک، پیگیری جرایم و جلوگیری از تخلفات رانندگی ایفا می‌کند. هرگونه دستکاری، مخدوش کردن یا پوشاندن پلاک، موجب اختلال در این فرایند شده و مانع از شناسایی دقیق وسیله نقلیه توسط مراجع قانونی می‌شود.

روش‌های متداول متخلفان پلاک‌مخدوشی و پوشاندن پلاک

پلیس راهور با رصد و پایش معابر شهری، انواع روش‌های متنوع و گاه خلاقانه‌ای را شناسایی کرده است که رانندگان متخلف برای مخدوش یا پوشاندن پلاک به کار می‌برند از جمله: مالیدن پوست گردو به پلاک، استفاده از تافت یا اسپری‌های مو، چسباندن برگ یا شاخه‌های طبیعی، استفاده از برف شادی یا اسپری‌های رنگی کف‌آلود، تغییر و دستکاری اعداد و حروف پلاک و غیره.

پلیس راهور با رصد مستمر و استفاده از شگردهای کنترلی و دوربین‌های ثبت تخلف، تمام این ترفندها را می‌شناسد و برخورد با آن‌ها را در دستور کار دارد؛ بنابراین استفاده از روش‌های مذکور نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه عملاً دام‌گذاری برای متخلفان محسوب می‌شود و بسیاری از رانندگان متخلف ظرف بازه‌ی کوتاهی شناسایی، توقیف و جریمه یا به مراجع قضائی معرفی می‌شوند. در نتیجه بهتر است رانندگان به‌جای اتکا به این ترفندها، از قانون‌مداری پیروی کنند تا متحمل مجازات‌های سنگین و مشکلات حقوقی نشوند.

‌سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: پلاک، یک سند رسمی و حتی بین‌المللی است که به مالک خودرو تعلق دارد، نه صرفاً خودرو. اگر کسی اقدام به دستکاری در اعداد و ارقام پلاک کند، دیگر متخلف نیست، بلکه مجرم است و برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی با او برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: براساس این ماده قانونی، مخدوش‌کردن یا تغییر در پلاک خودرو مجازات حبس بین ۶ ماه تا یک سال یا تبدیل به جزای نقدی دارد که میزان آن را قاضی تعیین می‌کند. همچنین این خودروها توسط پلیس توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.‌

جریمه ۷۰۰ هزار تومانی برای مخدوش‌کردن پلاک

سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: علاوه بر مجازات کیفری، مبلغ ۷۰۰ هزار تومان جریمه نیز برای دستکاری در پلاک در نظر گرفته شده که طبق جدول جرایم رانندگی اعمال می‌شود. در صورتی که پلاک جلو یا عقب نداشته باشد یا ناخوانا باشد، جریمه ۴۰۰ هزار تومانی نیز لحاظ خواهد شد.

افزایش ۱۷ درصدی برخورد با تخلفات پلاک مخدوشی موتورسیکلت

سرهنگ کشیر تاکید کرد: در ۵ ماه نخست سال جاری، برخورد با تخلفات مربوط به پوشش پلاک موتور سیکلت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است. طرح ویژه برخورد با پوشش پلاک که از نیمه دوم شهریور ماه آغاز شده، تا اطلاع ثانوی ادامه داشته و مطابق قانون با متخلفان موتور سیکلت و خودرو برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین مدت ۵ ماهه از ابتدای سال، بیش از ۲۳۶ هزار و ۲۸ فقره تخلف پوشش پلاک خودرو توسط نیروهای انتظامی ثبت و برخورد لازم انجام شده است.