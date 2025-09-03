تسهیلات ویژه برای مشمولان غیرغایب پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهارکرد: برابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به تأخیر در اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، سازمان وظیفه عمومی فراجا تسهیلاتی را برای ادامه تحصیل این دسته از مشمولان در نظرگرفته است که ضوابط آن به شرح زیر ابلاغ و قابل اجرا است:

همه دانشجویانی که در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ درمقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اند و به صورت قانونی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ مهلت معرفی دارند، در صورت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد مهلت معرفی آنان تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تمدید می‌شود.

دارندگان برگ اعزام بدون غیبت به تاریخ مهرماه سال جاری، در صورتیکه نامه قبولی دانشگاه برای نیمسال اول را ارائه دهند می‌توانند تاریخ اعزام خود را تا یکم آبان ماه ۱۴۰۴ و در صورتی که قبولی نیمسال دوم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه باشند، تا یکم بهمن ۱۴۰۴ می‌توانند از تسهیلات تمدید اعزام استفاده کنند.

مشمولان واجد شرایط برای تمدید تاریخ اعزام به خدمت می‌بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.