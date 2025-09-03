به گزارش خبرنگار مهر، مراد زرهی صبح چهارشنبه در نشست با مدیران ورزشی شهرستان خمیر بر ظرفیتهای بینظیر خمیر در حوزه ورزشهای آبی و ساحلی تأکید کرد و اظهار کرد: این پتانسیلهای خدادادی، نیازمند برنامهریزی دقیق و هدفمند هستند تا به طور مؤثر به کار گرفته شوند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خمیر، سواحل چشمنواز و دسترسی بیواسطه به دریا، گفت: شهرستان خمیر با این امکانات طبیعی، گنجینهای از فرصتها در رشتههایی چون قایقرانی، شنا و سایر ورزشهای ساحلی است.
فرماندار خمیر در ادامه، هدف نهایی این حرکت را تبیین کرد و ادامه داد: هدف ما، نه تنها تقویت این ظرفیتهاست، بلکه حمایت همهجانبه از ورزشکاران بااستعداد خمیری برای درخشش در میادین ملی و بینالمللی است.
وی با اشاره به لزوم همافزایی و وفاق میان تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط، خاطرنشان کرد: با این همکاری مشترک، خمیر میتواند به یکی از قطبهای اصلی ورزشهای آبی و ساحلی کشور تبدیل شود.
گفتنی است در این نشست برنامهریزیهای ورزشی با هدف ارتقا ورزش شهرستان و گشودن افقهای جدید برای جوانان خمیری مورد بحث قرار گرفت.
همچنین، مشکلات ورزشی بخش کهورستان و چالشهای پیش روی هیئت قایقرانی بندرخمیر، با حضور بخشدار کهورستان و اعضای هیئت قایقرانی، با دقت بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع و بهبود وضعیت ورزش در شهرستان اتخاذ شد.
پایانبخش این نشست انتصاب سهیل لشتغانیپور به عنوان رئیس هیئت روئینگ شهرستان خمیر بود.
این حکم، توسط آریا گندمکار، رئیس هیئت روئینگ استان هرمزگان، ابلاغ شد و نویدبخش فصل جدیدی از فعالیت و پویایی در رشته روئینگ خمیر است.
