۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۴

«قنات بی بی دختران» حاجی آباد با مدیریت دقیق مصرف احیا می‌شود

بندرعباس- فرماندار حاجی آباد گفت: برای حفظ و احیای قنات بی‌بی دختران لازم است روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار و مدیریت دقیق مصرف آب در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری‌پور فرماندار شهرستان حاجی آباد صبح چهارشنبه به همراه محمد مرادی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ضمن بازدید از قنات تاریخی بی‌بی دختران، وضعیت آبدهی و نحوه مصرف آب این قنات را مورد بررسی قرار دادند.

محمد سالاری‌پور در این بازدید با اشاره به نقش حیاتی قنات بی‌بی دختران در تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه گفت: این قنات سال‌ها مایه حیات مردم بوده اما متأسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارندگی‌ها و مصرف بی‌رویه، با افت جدی آبدهی مواجه شده است.

وی با تأکید بر اینکه در گذشته آب قنات به شکل سنتی و با تقسیم منظم بین کشاورزان استفاده می‌شد، افزود: افزایش سطح زیرکشت و عدم رعایت الگوهای صحیح مصرف باعث شده آب قنات کفاف نیازها را ندهد و برخی مزارع با کم‌آبی روبه‌رو شوند.

فرماندار حاجی‌آباد خاطرنشان کرد: برای تقویت آبدهی این قنات، انجام لایروبی دوره‌ای و مرمت آن ضروری است و باید در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار گیرد.

سالاری پور عنوان کرد: برای حفظ و احیای قنات بی‌بی دختران لازم است روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار و مدیریت دقیق مصرف آب در دستور کار قرار گیرد تا هم کشاورزی منطقه رونق یابد و هم این میراث ارزشمند برای آیندگان باقی بماند.

