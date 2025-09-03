به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاریپور فرماندار شهرستان حاجی آباد صبح چهارشنبه به همراه محمد مرادی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ضمن بازدید از قنات تاریخی بیبی دختران، وضعیت آبدهی و نحوه مصرف آب این قنات را مورد بررسی قرار دادند.
محمد سالاریپور در این بازدید با اشاره به نقش حیاتی قنات بیبی دختران در تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه گفت: این قنات سالها مایه حیات مردم بوده اما متأسفانه طی سالهای اخیر به دلیل کاهش بارندگیها و مصرف بیرویه، با افت جدی آبدهی مواجه شده است.
وی با تأکید بر اینکه در گذشته آب قنات به شکل سنتی و با تقسیم منظم بین کشاورزان استفاده میشد، افزود: افزایش سطح زیرکشت و عدم رعایت الگوهای صحیح مصرف باعث شده آب قنات کفاف نیازها را ندهد و برخی مزارع با کمآبی روبهرو شوند.
فرماندار حاجیآباد خاطرنشان کرد: برای تقویت آبدهی این قنات، انجام لایروبی دورهای و مرمت آن ضروری است و باید در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرد.
سالاری پور عنوان کرد: برای حفظ و احیای قنات بیبی دختران لازم است روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار و مدیریت دقیق مصرف آب در دستور کار قرار گیرد تا هم کشاورزی منطقه رونق یابد و هم این میراث ارزشمند برای آیندگان باقی بماند.
