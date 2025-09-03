به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، بیانیه نمایندگان در حمایت و پشتیبانی از صنعت دفاعی کشور که به امضای قاطبه نمایندگان رسیده است، به شرح زیر قرائت شد:

بسم الله الرحمن الرحیم

«امروز قدرت دفاعی ایران زبانزد است. دوستان ایران به این قدرت دفاعی می بالند و دشمنان ایران از این قدرت دفاعی می‌هراسند. فرماندهی معظم کل قوا»

دستاوردهای اثربخش فرزندان ایران اسلامی در صنعت دفاعی، نمادی از عزم و قابلیت‌های درون‌زای ملت بزرگ ایران در مسیر پیشرفت علمی و صنعتی و اقتدار ملی است. این سرمایه دانش بنیان و بومی رویکرد فعالانه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات امنیتی منطقه‌ای و افول دامنه نفوذ نظام سلطه در منطقه را پشتیبانی نموده و در جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی با حمایت عملی از امنیت ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شکست ناپذیری این رژیم منحوس و جنایت پیشه را اثبات کرد.

در دفاع مقدس و ملی اخیر نیروهای مسلح ملت ایران توانستند از پدافند چند لایه و پیشرفته رژیم صهیونیستی که از سوی سایر دولت‌های غربی و آمریکا پشتیبانی شده بود، با موفقیت عبور کنند و بسیاری از اهداف نظامی آنها را موشک‌های بیچاره کننده صنعت دفاعی منهدم کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت نقش فرماندهان و مظلومیت شهیدان هموطن و تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و موفقیت‌های جهادگران صنعت دفاعی کشور، از تداوم پیشرفتهای صنایع موشکی، پهپادی و سایر عرصه‌های دفاعی بیش از گذشته حمایت نموده و قاطعانه از نیروهای مسلح و دولت این موارد را انتظار داریم:

یک؛ در چارچوب تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا با تمرکز بر استمرار نوآوری و فناوری‌های نوین و استفاده از نیروهای جوان، مؤمن، انقلابی و دانشمند و با تکیه بر قابلیت‌های دانشگاهی بیش از پیش در اعتلای صنایع دفاعی کشور اهتمام ورزند.

دو؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای ارتقای توانمندی‌های صنعت دفاعی در حوزه‌های راهبردی مانند توسعه قدرت موشکی، پدافند هوایی، سایبری و سایر حوزه‌های رزم زمینی، هوایی و دریایی و دستیابی بیشتر به قابلیت‌های فناورانه و مشترک دفاعی ملی احکام قانونی برنامه هفتم اهتمام ورزند.

سه؛ بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح که نقش محوری و فداکارانه در دفاع از ملت و ایران اسلامی داشته و دارند، در اولویت‌ها قرار گیرد.

چهار؛ تأمین کامل و به هنگام منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور در سال جاری و لایحه بودجه سالیانه مورد توجه اقدام عملی قرار گیرد.