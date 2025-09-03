  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

واکنش روسیه به اوضاع غزه و جنایات تل‌آویو

واکنش روسیه به اوضاع غزه و جنایات تل‌آویو

وزیر خارجه روسیه در خصوص اوضاع فاجعه بار نوار غزه و تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با یک نشریه اندونزیایی تاکید کرد: توقف روند تخریب نوار غزه و کشتار غیرنظامیان در این باریکه باید متوقف شود.

وی اضافه کرد: باید آتش بس در نوار غزه به صورت فوری محقق، اسرا آزاد و روند کمک رسانی در این منطقه تسهیل شود.

لاوروف همچنین تصریح کرد: سیاست تل آویو در مانع تراشی در روند ارسال کمک‌های انسانی به غزه نگرانی‌های جدی را برمی انگیزد.

گسترش قحطی در غزه و نبود کمک‌های انسانی در این باریکه باعث شهادت ۳۶۱ فلسطینی شده است.

کد خبر 6578425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها