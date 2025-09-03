به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با یک نشریه اندونزیایی تاکید کرد: توقف روند تخریب نوار غزه و کشتار غیرنظامیان در این باریکه باید متوقف شود.

وی اضافه کرد: باید آتش بس در نوار غزه به صورت فوری محقق، اسرا آزاد و روند کمک رسانی در این منطقه تسهیل شود.

لاوروف همچنین تصریح کرد: سیاست تل آویو در مانع تراشی در روند ارسال کمک‌های انسانی به غزه نگرانی‌های جدی را برمی انگیزد.

گسترش قحطی در غزه و نبود کمک‌های انسانی در این باریکه باعث شهادت ۳۶۱ فلسطینی شده است.