سیدعلی کاشفی خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر، از رونمایی و جشن امضای کتاب‌های «شهرزاد؛ گاهنامه مطالعات قصه‌گویی» و چاپ دوم کتاب «یاد شهرزاد» خبر داد و گفت: این برنامه روز جمعه ۲۸ شهریور در کتابفروشی چشمه کارگر برقرار خواهد بود. همچنین در همین مراسم فراخوان «دفتر دوم شهرزاد؛ گاهنامه مطالعات قصه گویی» اعلام می‌شود.

کاشفی افزود: فراخوان دفتر اول سال ۲۰۲۰ داده شد، که در سال ۲۰۲۱ به ناشر عرضه شد. تلاش‌هایی برای فراخوان دوم در سال ۲۰۲۲ انجام شد که به علت حوادث مختلف در ایران پیگیری نشد و به تعویق افتاد و عملاً فراخوان دوم اعلام و کتاب اول منتشر نشد. حالا با سه سال فاصله و همزمان با این مراسم فراخوان دفتر دوم اعلام خواهد شد.

او ادامه داد: پژوهشگران و فعالان قصه‌گویی که در برنامه‌ریزی و نظارت دفتر دوم همکاری می‌کنند عبارتند از پروفسور اولریش مارزلف (آلمان)، به‌آتریس مونته‌رو (اسپانیا)، دکتر سیدعارف عارف (افغانستان)، دکتر طاهره داخل طاهر (عراق)، دکتر سکین سارپکایا (ترکیه)، دکتر نینا گایاتری (هند)، ماجور راجان (سنگاپور) و دکتر مو هونگ یان (چین). که مجدداً باید با ایشان تماس بگیریم و همکاری را آغاز کنیم.

این منتقد و نویسنده افزود: با دفتر اول مطالعات قصه‌گویی در سال ۲۰۲۱ نوش‌آفرین انصاری، محمد جعفری قنواتی، سیدمحسن مهرابی، سیدعلی مفتخرزاده، زهیر طیب، فرزانه فخریان، محمدجواد احمدی‌نیا، مجید جعفری اقدم، حسن کیائیان، بهرنگ کیائیان، مهدی یزدانی خرم، مرحوم حسن ذوالفقاری، مریم ایزدی، مریم جلالی، پروین قائمی، سیدسجاد کاشفی خوانساری، محمدعلی منصوری، دکتر ام‌فروه موسوی (افغانستان)، انریکه پوئز (اسپانیا)، سیدصالح کاشفی خوانساری، مدیحه عدالت‌یار و منیرسادات هاشمی همکاری داشتند.

وی ادامه داد: البته گاهنامه مطالعات قصه‌گویی شهرزاد در اردیبهشت منتشر شده بود، اما به دلیل مصادف شدن با درگذشت روزبه کیانیان و بعد هم نمایشگاه کتاب و بعد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رونمایی انجام نشد و به تعویق افتاد.‌

این عضو شبکه جهانی قصه‌گویان گفت: این مجموعه از حمایت هیچ نهاد خارجی یا داخلی بهره‌مند نشده، گردآوری و کارهای محتوایی و متنی همه داوطلبانه بوده و نویسنده‌ها حتی حق‌التالیف نگرفتند، و قرار بر این است که اگر درآمدی داشته باشد صرف فعالیت‌های پژوهشی در حوزه داستان و کمک به کتابخانه‌های محروم ایران و افغانستان بشود. حالا متأسفانه تیراژ کتاب هم خیلی پایین آمده و عملاً همان هزینه‌های آماده سازی اولیه هم پوشش داده نمی‌شود. حمایت مراکز جهانی نظیر شبکه بین‌المللی قصه‌گویی و مسابقه جهانی قهرمانی قصه‌گویی همه حمایت معنوی است و تنها نشر چشمه به این کار همت کرده است.

وی افزود: امیدواریم نهادهای فرهنگی مرتبط با این موضوع مثل وزارت ارشاد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان _که برگزار کننده جشنواره بین‌المللی قصه گویی است_ یا جاهایی مثل نهاد کتابخانه‌ها که جشنواره قصه‌گویی برگزار می‌کنند، با خرید دفتر اول از این گاهنامه حمایت کنند تا بتواند به انتشار خودش ادامه بدهد.

این نویسنده و منتقد ادبیات کودکان و نوجوانان ادامه داد: با وجود سابقه چند هزارساله قصه‌گویی در ایران و اینکه نماد قصه‌گویی در جهان _همان شهرزاد- یک شخصیت ایرانی است، و هزار و یک شب و کلیله و دمنه و … را داریم و بخش بزرگی از سابقه و اعتبار قصه‌گویی در جهان به ایران برمی‌گردد، در ایران نهاد منسجمی برای مطالعات، قصه‌گویی و قصه‌پژوهی نداریم. ما به سهم خودمان تلاش کردیم چنین جمعی را بنیان بگذاریم و انتظارمان این است که مراکز مختلف ذی ربط و اهالی فرهنگ از این جریان حمایت کنند.