  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

طرح اصلاح قانون ساماندهی تجارت مرزی اعلام وصول شد

طرح اصلاح قانون ساماندهی تجارت مرزی اعلام وصول شد

طرح اصلاح موادی از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، یک طرح به شرح زیر اعلام وصول شد:

طرح اصلاح موادی از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

کد خبر 6578403
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها