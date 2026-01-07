  1. جامعه
چهارمین نشست کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع‌زیستی برگزار شد

چهارمین نشست کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع‌زیستی با موضوع پیگیری مصوبات جلسات پیشین، تدوین پروتکل استاندارد، تهیه، انتقال، ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از داده‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین نشست کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی که با حضور معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران دفاتر تخصصی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برگزار شد، ضمن پیگیری مصوبات جلسات پیشین، موضوع تدوین پروتکل استاندارد تهیه، انتقال، ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از داده‌ها به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای جلسه بر اهمیت یکپارچه‌سازی داده‌ها، ارتقای امنیت اطلاعات، استانداردسازی فرآیندهای داده‌محور و تسهیل دسترسی هدفمند به اطلاعات در راستای تصمیم‌سازی علمی و مدیریت مؤثر مناطق تحت حفاظت تأکید کردند.

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست با اشاره به ضرورت همگامی با تحولات فناورانه اظهار داشت: تحول دیجیتال و استقرار دولت هوشمند، پیش‌نیاز ارتقای کارآمدی نظام حفاظت از تنوع زیستی است و این مهم با مشارکت فعال بخش‌های عمومی و خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

در پایان این نشست مقرر شد تدوین پروتکل‌های استاندارد داده‌ای با همکاری دفاتر تخصصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور ادامه یافته و نتایج آن در چارچوب ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی کشور به کار گرفته شود.

