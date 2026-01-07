به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین نشست کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی که با حضور معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران دفاتر تخصصی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برگزار شد، ضمن پیگیری مصوبات جلسات پیشین، موضوع تدوین پروتکل استاندارد تهیه، انتقال، ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از داده‌ها به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای جلسه بر اهمیت یکپارچه‌سازی داده‌ها، ارتقای امنیت اطلاعات، استانداردسازی فرآیندهای داده‌محور و تسهیل دسترسی هدفمند به اطلاعات در راستای تصمیم‌سازی علمی و مدیریت مؤثر مناطق تحت حفاظت تأکید کردند.

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست با اشاره به ضرورت همگامی با تحولات فناورانه اظهار داشت: تحول دیجیتال و استقرار دولت هوشمند، پیش‌نیاز ارتقای کارآمدی نظام حفاظت از تنوع زیستی است و این مهم با مشارکت فعال بخش‌های عمومی و خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

در پایان این نشست مقرر شد تدوین پروتکل‌های استاندارد داده‌ای با همکاری دفاتر تخصصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور ادامه یافته و نتایج آن در چارچوب ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی کشور به کار گرفته شود.