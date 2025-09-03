اعزام ۴۴ نفر از هنرمندان هرمزگان به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار محمود قاسمی با اشاره به اهمیت معنوی و فرهنگی این سفر، اظهار داشت: این اعزام در راستای تکریم و قدردانی از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه هنرمندان متعهد و انقلابی استان هرمزگان صورت گرفته است.

وی با تأکید بر نقش مؤثر هنرمندان در ترویج ارزش‌های دینی، فرهنگی و انقلابی افزود: بسیج هنرمندان همواره تلاش داشته تا در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری، اقدامات حمایتی و معنوی نیز برای هنرمندان در نظر بگیرد و این سفر معنوی یکی از نمونه‌های آن است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان سپاه امام سجاد علیه السلام بیان کرد: این کاروان زیارتی قرار است به مدت چند روز در جوار بارگاه نورانی امام رضا (ع) حضور یافته و از برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و تفریحی بهره‌مند شوند.