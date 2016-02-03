تقویت ارزش های اسلامی از محورهای اصلی برنامه های بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، صلاح الدین قره تپه عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه مرحله استانی دومین جشنواره آواهای حماسی و انقلابی سازمان بسیج هنرمندان تحت عنوان «ترنم بیداری» که در محل تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، بسیج را شجره طیبه ای دانست که هم اکنون و پس از ۳۷ از عمر انقلاب اسلامی ایران به درختی تنومند تبدیل شده است.

وی به مشارکت بسیج در برنامه های مختلف گفت: پیش از این بسیج به عنوان یک نهاد امنیتی و حمایتی در موضوعات مختلف کشور مشارکت داشت اما هم اکنون در ابعاد مختلف فعالیت دارد.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه بسیج همواره توطئه های دشمنان و گروهک های دست پرورده آنان را خنثی کرده است افزود: هم اکنون کارکرد بسیج در عرصه های فرهنگی، هنری و اجتماعی کمتر از کارکرد نظامی و حمایتی آن نیست.

وی تصریح کرد: هم اکنون بسیج در بحث های جهادسازندگی، فعالیت های اقتصاد مقاومتی، جهاد علمی و خصوصا موضوعات فرهنگی مشارکتی موثر دارد که نمایانگر توانایی های این قشر خلاق است.

قره تپه با اشاره به رویکرد جدید دشمنان تحت عنوان جنگ نرم گفت: هم اکنون دشمن در عرصه جنگ نرم ظاهر شده و از این طریق اقدام می کند و بسیج نیز توانسته در این عرصه موفق عمل کرده و با سلاح فرهنگ و علم قد علم کند.

وی یادآور شد: بسیج در همه عرصه ها خوب عمل کرده است و در عرصه جنگ نرم نیز توانسته خودش را به خوبی نشان دهد و به نوعی سعی در زنده کردن این فضاهای فرهنگی و معنوی دارد تا انسان را به سمت کمال برساند.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره نیز گفت: در این جشنواره تلاش شده است که موسیقی نیز در خدمت ارزش های انقلابی باشد.

وی اشاره ای نیز به اهداف برگزاری این جشنواره داشت و گفت: اولین هدف، شناسایی استعدادهای جدید بود که این استعدادها شناسایی شود و به سمت و سوی اهداف بسیج سازماندهی شود.

وی ایجاد همبستگی و انسجام را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد و گفت: ما سعی داریم با برگزاری این جشنواره استعدادهای جوان را شناسایی کرده و نسبت به پرورش آنان در فضای رقابتی سالم لاش کنیم.

قره تپه، گشودن دریچه های جدید هنری را هدف این جشنواره عنوان کرد و گفت: تقویت تولیدات هنری انقلابی و ارزشی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره مذکور است.

وی اشاره ای نیز به موضوعات و روند برگزاری این جشنواره داشت و از حمایت های مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ومعاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان برای برگزاری این جشنواره و سایر جشنواره های هنری بسیج هنرمندان تقدیر و تشکر کرد.