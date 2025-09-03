وزیر گردشگری حرم حضرت معصومه (س) را زیارت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی‌امیری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه سفر استانی خود به شهر مقدس قم با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س) بارگاه منور بانوی کرامت را زیارت کرد.

وی در ادامه با حضور بر مزار مراجع و علمای فقید مدفون در حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع) برای آنها فاتحه قرائت کرد.

برخی از شهروندان قمی نیز در زمان حضور صالحی‌امیری در حرم مطهر حضرت معصومه (س) با وی گفت‌وگو کردند.

دیدار با آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، دیدار با آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم و دیدار با حجت الاسلام شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران و نیز بازدید از سایت تاریخی قلی درویش و پروژه گردشگری طوبی و بازدید تیمچه بازار از دیگر برنامه‌های وزیر صالحی امیری به قم است.

در سفر صالحی امیری، افتتاح چند طرح شاخص گردشگری، بازدید از موزه‌ها و بناهای تاریخی، بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای استان در حوزه گردشگری و صنایع دستی و همچنین حضور در نشست شورای عالی گردشگری، امضای چند تفاهم‌نامه همکاری در دستور کار قرار دارد.

این نخستین سفر رسمی وزیر گردشگری به استان قم در دولت پزشکیان است.