شش ماه آینده روند گردشگری به وضعیت پیش از جنگ باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری بعداز ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از تمایشگاه توانمندی‌های استان قم با اشاره به جایگاه قم به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری زیارتی، گفت: طیف گسترده‌ای از توانمندی‌ها در حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری در این استان گرد هم آمده و این هم‌افزایی می‌تواند آینده‌ای روشن برای توسعه پایدار و افزایش سهم استان در جذب گردشگر داخلی و خارجی رقم بزند.

صالحی‌امیری با تجلیل از استاندار قم اظهار کرد: مهندس بهنام‌جو با مدیریت پرتلاش و انسجام اجرایی خود نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه‌ای استان ایفا کرده و رضایت دولت از عملکرد ایشان نشان‌دهنده اهتمام جدی به پیشبرد برنامه‌های راهبردی است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر اهمیت میراث تاریخی قم افزود: این استان ظرفیت‌های تمدنی و تاریخی ارزشمندی دارد که با کاوش‌ها و اکتشافات جدید، قابلیت معرفی در سطح ملی و جهانی را خواهد داشت و معرفی این ظرفیت‌ها فرصت بازتاب تاریخ و تمدن ایران در افکار عمومی جهان را فراهم می‌کند.

صالحی‌امیری همچنین به ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و کویرنوردی استان اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های موجود نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است و جذابیت‌ها و امنیت لازم فراهم شده، اما توسعه پایدار گردشگری بدون تقویت زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی از برگزاری نشست‌های مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت هتلداری خبر داد تا برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری استان قم تدوین شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، نمایشگاه توانمندی‌های استان را نمونه‌ای از هم‌افزایی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری قم دانست و اظهار کرد: قم با موقعیت ممتاز جغرافیایی خود، می‌تواند موتور محرک توسعه صادرات گردشگری، صنایع دستی و محصولات صنعتی به سایر نقاط کشور و خارج از مرزها باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های کلان گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: تمرکز بر بازارهای آسیایی، قفقاز، حوزه خلیج‌فارس، کشورهای اسلامی و همچنین چین، هند و روسیه در دستور کار است و قم یکی از کانون‌های اصلی جذب گردشگر خواهد بود.

صالحی‌امیری همچنین گزارشی از روند ورود گردشگران ارائه داد و افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شدند و هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه، جذب ۱۵ میلیون گردشگر است.

وی با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر کاهش موقت گردشگران، خاطرنشان کرد: از شهریورماه شرایط به حالت عادی بازگشته و پیش‌بینی می‌شود طی شش ماه آینده روند گردشگری به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان تأکید کرد: با حمایت دولت، مشارکت بخش خصوصی و همراهی استانداری، قم می‌تواند به یکی از قطب‌های برجسته گردشگری ملی و بین‌المللی تبدیل شود و این مسیر با تلاش مردم و انسجام مدیریتی استان به نتایج راهبردی خواهد رسید.