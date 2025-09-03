  1. استانها
حمل غیرمجاز داروی ایرانی یارانه ای در مراغه

مراغه- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از جریمه ۱۲ میلیارد ریالی قاچاقچی حاملان انواع داروی ایرانی یارانه‌دار در مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز چهارشنبه با اشاره به رسیدگی به پرونده مقادیر زیادی داروی یارانه دار ایرانی در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی مراغه گفت: ارزش این داروها چهار میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی بیان داشت: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلفان، اتهام حمل غیر مجاز را محرز دانسته، متخلفان را علاوه بر ضبط کالا، با احتساب ارزش وسیله نقلیه حامل به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف را مأموران پلیس انتظامی با کشف کالا از یک دستگاه خودروی نیسان وانت در محور مراغه - هشترود، به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

