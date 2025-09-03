به گزارش خبرگزاری مهر، سید میکائیل موسوی با بیان اینکه این جشنواره یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری کشور محسوب میشود، گفت: پیشرویداد جشنواره ملی آش ایرانی در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه و در چهار نوبت صبح و بعدازظهر در زنجان برگزار خواهد شد.
وی افزود: پس از برگزاری رقابتهای مرحله مقدماتی، ۱۰ شرکتکننده برتر از استان زنجان انتخاب و غرفه طبخ آشهای سنتی در جشنواره اصلی به آنها اختصاص داده میشود. همچنین ۳۰ غرفه دیگر برای حضور سرآشپزان و شرکتکنندگان از سایر استانها در نظر گرفته شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به ثبت جشنواره ملی آش ایرانی بهعنوان بزرگترین رویداد استان در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، ادامه داد: این جشنواره قدیمیترین جشنواره غذای ایران به شمار میرود و همهساله با استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی در شهر زنجان برگزار میشود.
موسوی با بیان اینکه جشنواره آش ایرانی فرصتی برای معرفی توانمندیهای استان زنجان و ظرفیتهای آشپزی سراسر کشور است، تصریح کرد: سالهاست که تلاش میکنیم با استفاده از این ظرفیت، ضمن معرفی تنوع غذایی ایران به گردشگران داخلی، مخاطبان بینالمللی را نیز بیشازپیش با فرهنگ غذایی و آشهای محلی آشنا کنیم.
نظر شما