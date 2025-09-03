  1. استانها
ثبت‌نام ۲۰۰ زنجانی در پیش‌رویداد هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی

زنجان- زنجان – مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از ثبت‌نام ۲۰۰ نفر برای حضور در پیش‌رویداد هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میکائیل موسوی با بیان اینکه این جشنواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای گردشگری کشور محسوب می‌شود، گفت: پیش‌رویداد جشنواره ملی آش ایرانی در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه و در چهار نوبت صبح و بعدازظهر در زنجان برگزار خواهد شد.

وی افزود: پس از برگزاری رقابت‌های مرحله مقدماتی، ۱۰ شرکت‌کننده برتر از استان زنجان انتخاب و غرفه طبخ آش‌های سنتی در جشنواره اصلی به آنها اختصاص داده می‌شود. همچنین ۳۰ غرفه دیگر برای حضور سرآشپزان و شرکت‌کنندگان از سایر استان‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به ثبت جشنواره ملی آش ایرانی به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد استان در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، ادامه داد: این جشنواره قدیمی‌ترین جشنواره غذای ایران به شمار می‌رود و همه‌ساله با استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی در شهر زنجان برگزار می‌شود.

موسوی با بیان اینکه جشنواره آش ایرانی فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان زنجان و ظرفیت‌های آشپزی سراسر کشور است، تصریح کرد: سال‌هاست که تلاش می‌کنیم با استفاده از این ظرفیت، ضمن معرفی تنوع غذایی ایران به گردشگران داخلی، مخاطبان بین‌المللی را نیز بیش‌ازپیش با فرهنگ غذایی و آش‌های محلی آشنا کنیم.

