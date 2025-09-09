به گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه صنایع دستی و سوغات اظهار کرد: سعی داریم جشنواره را تخصصی کنیم که لازمه آن تثبیت تقویم گردشگری و انتخاب مکان مناسب است.

وی به تقویت فضاهای تفریحی تاکید کرد و گفت: به دنبال ایجاد ظرفیت‌های گردشگری در وهله اول برای شهروندان و در اولویت دوم برلی همه گردشگران به استان هستیم.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با اشاره به اینکه منشور هجدهمین جشنواره آش پیشگیری و درمان بیماری‌ها از طریق غذا است، عنوان کرد: درمان و پیشگیری از بیماری‌ها به‌ویژه سرطان را به عنوان محصول خردمندانه ۱۷ دوره گذشته جشنواره در این رویداد اعمال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه عارف حکیمی به منظور اجرای طرح پیشگیری از بیماری‌ها از، طریق غذای سالم در پیش‌رویداد حضور داشت، ابراز کرد: این فرد در جشنواره نیز حضور فعال خواهد داشت و کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهد شد.

آبیان گردهمایی تخصصی سرآشپزان را از دیگر برنامه‌ها خواند و افزود: هدایت تورهای گردشگری خوراک به کمک تشکل‌های حرفه‌های از جمله تشکل راهنمایان گردشگری برای حضور در جشنواره شکل گرفته است.

وی به رشد ۳۰ درصدی اقامت در هتل‌ها و مراکز اقامتی استان اشاره کرد و گفت: فروش صنایع دستی مس بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است.