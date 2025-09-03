حفظ وحدت ملی و مشارکت مردمی بیش از هر زمان دیگر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی شامکاه چهارشنبه در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی و اجتماعی در فرمانداری تفرش اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که از هر لحاظ حساسترین مقطع در دهههای اخیر را تجربه میکنیم.
وی افزود: اکنون با رژیمی مواجهیم که به اصول انسانی و حقوق بینالملل پایبند نیست و در اثر اقدامات آن، انسانها از گرسنگی میمیرند، در حالیکه جامعه جهانی واکنشی جدی نشان نمیدهد.
مهاجرانی تصریح کرد: با وجود پشتسر گذاشتن دورانهای سختی مانند جنگ تحمیلی و تحریمهای گسترده، شرایط کنونی کشور به لحاظ فشارهای داخلی و خارجی، پیچیدهتر از همیشه است.
وی ادامه داد: دولت علیرغم این شرایط، با همه ظرفیتها و توان دیپلماسی، در مسیر جلوگیری از جنگ تلاش میکند و این راهبرد، دچار هیچگونه انحراف یا وقفهای نشده است.
مهاجرانی تاکید کرد: تمام ارکان دولت چهاردهم بر اصل صلحمحوری، حفظ ثبات و مقابله با تنشهای احتمالی متمرکز هستند و تلاش برای حفظ امنیت ملی، همراه با شفافیت در اطلاعرسانی به مردم، از اولویتهای قطعی دولت است.
سخنگوی دولت با اشاره به تأثیر این وضعیت بر سیاست داخلی و عملکرد نهادهای اجرایی گفت: در چنین شرایطی، وحدت ملی، مشارکت مردمی و همراهی نخبگان سیاسی و اجتماعی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
وی افزود: دولت با رویکردی فراتر از اختلافات جناحی، بر حل مسائل واقعی مردم تمرکز کرده و در همه زمینهها، بهویژه حوزه سیاست خارجی، با هدف جلوگیری از تشدید بحرانها عمل میکند.
