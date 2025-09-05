تامین معیشت مردم باید اولویت اصلی مسئولان ساوه باشد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ساوه با سفارش به تقوا و با اشاره به فرا رسیدن سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) میلاد پیامبر اسلام (ص) را با تعبیر کریم میلاد توصیف می‌کند، یعنی پیامبری که برای کرامت بخشیدن به انسان‌ها مبعوث شد و رسالت او در تکمیل مکارم اخلاقی است.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) تصریح کرد: گرانی قیمت‌ها اخلاق و رفتار مردم را بد و نامطلوب می‌سازد، امانت‌داری را از بین می‌برد و مسلمانان را از فشار و سختی به ستوه می‌آورد.

امام جمعه ساوه با اشاره به پیامدهای گرانی گفت: نخستین پیامد گرانی، رواج بداخلاقی در جامعه، خیانت و از میان رفتن امانت‌داری و فشار شدید بر افکار عمومی و عصبی شدن جامعه است که بی‌حوصلگی، دل‌مردگی و افسردگی به دنبال دارد.

حجت الاسلام رحیمی اظهار کرد: مسئولان باید مواظب باشند کرامت مردم را به بهانه نشاط یا مسائل حاشیه‌ای خدشه‌دار نکنند، جامعه‌ای که اقتصاد سالم و اخلاقی نداشته باشد، نمی‌تواند به سعادت دنیوی و اخروی برسد.

وی با اشاره به همزمانی میلاد امام صادق (ع) و ایام امامت حضرت ولی عصر (عج) گفت: امام صادق (ع) با تشکیل حوزه علمیه و پرورش یاران مهدوی، زیباترین سخنان را در باب مهدویت و انتظار بیان کرد.

امام جمعه ساوه گفت: امروز نیز مهم‌ترین نهاد در آماده‌سازی ظهور، خانواده‌ای است که رنگ مهدویت داشته باشد و بر پایه قرآن و سیره پیامبران شکل گیرد.

امام جمعه ساوه افزود: از خانواده حضرت آدم و حوا تا خانواده علوی و فاطمی، همگی نمونه‌هایی از خانواده مهدوی هستند، خانواده‌ای که در آن استغفار، صبر، وفاداری، حیا و اقتصاد سالم حاکم باشد، می‌تواند در تربیت نسل منتظر و جامعه‌ای متعادل نقش‌آفرینی کند.