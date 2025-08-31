کلاهبرداری ۷۰۰ میلیاردی با نمایشگاه خودرو در ورامین

سردار دلاور القاصی مهر، در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف پرونده کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریالی در پوشش خرید و فروش خودرو خبر داد که طی آن بیش از ۳۰ نفر از شهروندان مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

القاصی مهر در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: پس از دریافت چند شکایت قضائی مبنی بر کلاهبرداری در قالب خرید و فروش خودرو، فردی از اتباع بیگانه با هویت جعلی که دارای نمایشگاه خودرو بوده و با استفاده از فریب و نیرنگ، اعتماد شهروندان را جلب و اقدام به کلاهبرداری کرده بود، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از اقدامات فنی و تخصصی و اطلاعات دقیق، محل اختفای متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به سوابق کیفری متهم گفت: این فرد تحت تعقیب مراجع قضائی بوده و پس از مواجهه با مستندات پلیس، به کلاهبرداری از ۳۰ نفر شهروند به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

القاصی مهر در پایان از شهروندان خواست ضمن هوشیاری بیشتر در معاملات خرید و فروش خودرو، از انجام هرگونه معامله بدون اطمینان کامل و استعلام دقیق اطلاعات طرف مقابل خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند تا از وقوع جرم‌های مشابه پیشگیری شود.