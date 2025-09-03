شرایط ابقای پروازهای فرودگاه شاهرود؛ تولید برق خورشیدی اولویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر چهارشنبه در نسست خبری به میزبانی فرمانداری شاهرود ضمن اشاره به گلایه‌های خبرنگاران نسبت به عدم حضور پیشکسوتان در فهرست خبرنگاران رسمی استان سمنان، بیان کرد: ارشاد اسلامی استان اگر امسال قصد ایجاد فهرستی از ارزیابی خبرنگاران داشته صرفاً برای ساماندهی وضعیت خبرنگاران بوده ولی این موضوع می‌بایست دارای انعطاف باشد تا اگر کسانی در فهرست حضور نداشتند، به عنوان خبرنگاران اعلام شوند.

وی درباره ابقای ابوطالب به عنوان فرماندار شاهرود، افزود: فرماندار شاهرود عملکرد خوبی داشته اما برای ابقاء می‌بایست به وزارت کشور به لحاظ اداری منتقل شود تا بتواند در این سمت باقی بماند که در این حوزه مشکل جدید امکان بازنشستگی وی وجود دارد.

خریداری هواپیما برای فرودگاه‌های شاهرود و سمنان

استاندار سمنان درباره فرودگاه‌های شاهرود و سمنان نیز توضیح داد: برای بقای پروازها و کارگو در این دو فرودگاه رایزنی‌های بسیاری صورت گرفته و دو راهکار نیز مد نظر قرار گرفته است که یکی خرید هواپیمای ۵۰ الی ۷۰ نفره محسوب می‌شود.

کولیوند با بیان اینکه هواپیمای برزیلی ۵۰ نفره حدوداً ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد که می‌توان با ورود سرمایه گذاران و صنایع و معادن این هواپیما را تهیه و پروازها را برقرار کرد، بیان کرد: ایرلاین‌ها نیز اعلام آمادگی کرده‌اند که بتوانند پروازها را برقرار کنند.

وی درباره دومین راهکار افزود: در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی درخواست داده شده که فردوگاه های استان سمنان به عنوان پشتیبان فرودگاه‌های تهران و مشهد محسوب شود.

مدیرکل آموزش و پرورش به مسئله مدارس شاهرود رسیدگی کند

استاندار سمنان با اشاره به مشکلات ثبت نام و دانش آموزان مدارس استان تاکید کرد: از مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان درخواست می‌شود که در شاهرود حاضر شده و به مسئله آموزش و پرورش از نزدیک رسیدگی کند.

کولیوند در ادامه کمبود برق در استان اشاره کرد و گفت: مصرف برق استان هم اکنون ۸۰۰ مگاوات است که هم اکنون ۱۳۰ مگاوات کمبود داریم که می‌بایست این میزان از اعمال محدودیت در صنعت، کشاورزی، خانگی و عمومی تأمین شود.

وی با بیان اینکه در دیدار با وزیر نیرو اعلام شده که هر میزان استان‌ها برق خورشیدی به شبکه وارد کنند، به همان میزان از قطعی برق شأن کاسته خواهد شد ما امروز در استان ۷۷ مگاوات برق خورشیدی را وارد مدار کرده‌ایم.‌

سرمایه‌گذاری شرکت سیمان شاهرود برای تولید ۱۰۰ مگاوات برق خورشیدی

استاندار سمنان با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی هم اکنون در دامغان راه اندازی شده است، گفت: قرار داد تولید ۱۰۰ مگاوات برق خورشیدی دیگر در شهرستان میامی نیز منعقد شده است همچنین شرکت سیمان شاهرود ۳۰ مگاوات تولید برق خورشیدی را آغاز کرده و قول افزایش این تولید به ۱۰۰ مگاوات را نیز داده است.

کولیوند با بیان اینکه قطعی‌های برق تا پانزدهم الی هفدهم شهریورماه در استان به اتمام خواهد رسید، بیان کرد: از مدار خارج شدن کارون از بزرگترین منابع تأمین کننده برق کشور یکی از دلایل کمبود شدید برق در سراسر کشور است.

وی در ادامه با اشاره به کمبود آب بیان کرد: چند کار مهم در زمینه آب در شرق استان در دست اجرا است که برای مثال باید به حل مشکل آب کالپوش بعد از هفت سال اشاره کرد و مقرر در این منطقه سهم آب شرب و کشاورزی منطقه دیده شود همچنین ۴۶ کیلومتر لوله گذاری آب نیز در منطقه انجام شده است.

کمک بلاعوض برای اجرای طرح‌های آبیاری قطره‌ای در بخش کشاورزی

استاندار سمنان به بهره گیری از پساب برای استفاده در صنعت و فضای سبز به عنوان یکی از راهکارهای رفع کمبود آب در استان اشاره کرد و تاکید داشت: هوشمند سازی شبکه، لوله گذاری و کمک بلاعوض برای اجرای طرح‌های آبیاری قطره‌ای در بخش کشاورزی از دیگر اقدامات در این خصوص است.

کولیوند با بیان اینکه سند آب روستایی در روستاهای استان تدوین شده است، گفت: روستا به روستا تمام منابع آبی و میزان مصرف روستایی احصا شده تا بتوانیم به درستی برای تامین آب هر روستا برنانه ریزی کنیم.

وی درباره معرفی آصفری به عنوان فرماندار جدید شاهرود اعلام کرد: آصفری پیشنهاد بنده به عنوان فرماندار شاهرود است و این پیشنهاد ارتباطی به نماینده شاهرود و میامی ندارد هم اکنون نیز پرونده وی در وزارت کشور در دست مطالعه است که در وزارتخانه در نهایت تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

استاندار سمنان همچنین از افزایش بودجه شاهرود خبر داد و بیان کرد: بودجه عمرانی و تملک دارایی سال ۱۴۰۳ شهرستان ۲۸۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.