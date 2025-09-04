غرق یک قایق در نیجریه، ۳۱ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، دست‌کم ۳۱ نفر در نتیجه غرق یک قایق در رودخانه‌ای در مرکز نیجریه جان خود را از دست دادند.

حسینی عیسی، یکی از مسئولان آژانس ملی مدیریت بحران نیجریه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: این قایق که بیش از حد ظرفیت بارگیری شده بود، هنگام حرکت در منطقه بورگو در ایالت نیجر با یک تنه درخت برخورد کرد. این قایق در زمان حادثه حدود ۹۰ سرنشین داشته است.

به گفته عیسی، تاکنون ۵۰ نفر نجات یافته‌اند، اما شمار مفقودشدگان هنوز مشخص نیست و عملیات جست‌وجو و نجات ادامه دارد.

تلفات ناشی از حوادث قایقرانی در مناطق دورافتاده کشورهای آفریقایی در فصل باراندگی یک پدیده رایج است.

کارشناسان می‌گویند بارگیری بیش از اندازه این قایق‌ها، وضعیت نامناسب تعمیر آنها و نبود جلیقه‌های نجات از دلایل اصلی بروز این گونه حوادث است.

ماه گذشته نیز ۲۵ نفر در حادثه واژگونی یک قایق در رودخانه‌ای در ایالت سوکوتو در شمال غرب نیجریه ناپدید شدند.