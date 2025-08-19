۲۷ کشته در پی حمله تروریستی به مسجدی در شمال نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات نیجریهای از کشته شدن ۲۷ نفر در حمله تروریستی به یک مسجد در شمال این کشور خبر دادند.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره این حمله تروریستی اعلام نشده است.
نیجریه مدعی است علاوه بر باندهای مسلح در مناطق مختلف این کشور با گروهکهای تروریستی بوکوحرام و شاخه غرب آفریقا گروه تروریستی داعش (ISWAP) مبارزه میکند.
گروههای تروریستی مانند «بوکوحرام» و «داعش» بیش از یک دهه است که در مناطق مختلف نیجریه از جمله شمال این کشور به روستاها و مناطق مسکونی حمله میکنند. همچنین سایر گروههای مسلح نیز در این کشور آفریقایی دست به انجام حملات تروریستی میزنند.
