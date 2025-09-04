مدیران باید در کانون بحران و در بطن زندگی مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدموسی حسین‌نژاد صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنکابن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و شهدای شهرستان، گفت: اعتمادسازی یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران است و باید با رعایت اخلاقیات، پایبندی به حدود سازمانی و تعهد به مردم به این اصل اساسی توجه جدی شود.

فرمانده سپاه تنکابن با تأکید بر ضرورت بازخوانی منشور اخلاقی مدیران اظهار داشت: نباید منتظر تذکر دستگاه‌های نظارتی بمانیم، بلکه خود مدیر باید هر لحظه عملکردش را با معیار درست و نادرست بسنجد و انحرافات را اصلاح کند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌های اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است، افزود: عصاره تقابل دشمنان انقلاب در جنگ‌های اخیر هم نشان داد که سرمایه‌های اجتماعی بازتولید می‌شوند و همین عامل، موجب شکست دشمن شده است.

سرهنگ حسین‌نژاد با اشاره به جایگاه ویژه تنکابن به‌عنوان بزرگ‌ترین شهرستان غرب مازندران، تصریح کرد: مدیران این شهرستان باید در تراز بالاتر عمل کنند. مدیر باید در کانون بحران و در کانون نارسایی باشد؛ مدیر باید در بطن مردم و جامعه دیده شود.

وی با انتقاد از غیبت برخی مدیران در مناسبت‌های ملی و مذهبی ادامه داد: حضور مدیران در میان مردم، حتی در ساده‌ترین صحنه‌های زندگی روزمره همچون صف خرید و برنامه‌های عمومی، یک مطالبه جدی است و نمی‌توان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بود.

فرمانده سپاه تنکابن خاطرنشان کرد: امروز مدیران باید با روحیه جهادی در صحنه باشند و از پشت میزها فاصله بگیرند. مدیر باید نقطه‌زنی کند، در میدان عمل حاضر باشد و همراه با مردم مشکلات را لمس کند؛ تنها در این صورت می‌توان اعتمادسازی کرد و سرمایه اجتماعی را افزایش داد.