اهدای عضو پدر ۶۷ ساله سملقانی به ۴ نفر از بیماران نیازمند پیوند اعضا

میثم عبدالله زاده سنگوردی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهدای عضو پدر ۶۷ ساله سملقانی به ۴ نفر از بیماران نیازمند پیوند جان دوبارهای بخشید.
وی گفت: این پدر ۶۷ ساله چندی پیش دچار مرگ مغزی شد و علیرقم تلاشهای بیوقفه کادر پزشکی پس از انتقال بیمار از بیمارستان امام علی (ع) به واحد فراهم آوری در بیمارستان مشهد دچار مرگ مغزی قرار گرفت.
سرپرست بیمارستان پورسینا سملقان افزود: این عمل شجاعانه و انساندوستانه، جان ۴ بیمار را نجات داده و فرصتی دوبارهای برای ادامه زندگی به آنها بخشید.
وی در ادامه تصریح کرد: این اقدام نوعدوستانه خانواده، نمادی از فداکاری و ایثار در راه نجات جان انسانهاست و نشاندهنده اهمیت اهدای عضو برای کمک به بیماران نیازمند است.
وی اظهار کرد: مرکز آموزشی درمانی پورسینا ضمن قدردانی از خانواده اهدای عضو این عمل انساندوستانه را ارج مینهد و از همه عزیزانی که در چنین لحظات دشواری به نجات جان دیگران کمک میکنند، تقدیر مینماید.
نظر شما