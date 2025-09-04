به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه طی بازه پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۲۵ درصد قاچاق کالا مواجه بودیم، ابراز داشت: به لحاظ ارزش ریالی نیز رشد ۵۳۹ درصد به چشم می‌خورد.

وی با بیان اینکه پرونده‌های اقتصادی طی این بازه مذکور ۸۸ درصد رشد داشت، بیان کرد: به لحاظ ریالی نیز ۱۶۰ درصد افزایش دیده می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته با ۱۷ مورد فقره زمین خواری مقابله شده است، ابراز داشت: بیشترین حجم این پرونده‌ها در مهدی‌شهر ثبت شدند.

عجم با بیان اینکه این آمار برای سال جاری سه مورد پرونده بود، تصریح کرد: با همکاری سایر دستگاه‌ها و دادگستری پرونده‌ها در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد کشف کالای قاچاق از خودروهای عبوری بوده است، افزود: کشفیات پلیس ۲۵ درصد و ارزش ریالی آنها ۵۳۹ درصد افزایش داشته است.