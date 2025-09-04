به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنکابن اظهار داشت: فرمانداری ویژه تنکابن باید جایگاه و اختیاراتی همتراز معاونت استاندار داشته باشد تا بتواند بهدرستی پاسخگوی نیازها و اقتضائات این منطقه بزرگ و پرجمعیت باشد.
وی افزود: مدیران صفی شهرستان باید توانمندی مدیران ستادی را داشته باشند و در متن مسائل مردم حاضر شوند؛ مدیری که صرفاً در دفتر بماند و در بحرانها حضور میدانی نداشته باشد، نمیتواند در تراز ملی عمل کند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی منطقه تصریح کرد: اقتصاد این شهرستانها بر پایه گردشگری، محیط زیست و منابع طبیعی استوار است و باید با مدیریت صحیح، هم صیانت و هم بهرهبرداری اصولی از این ظرفیتها انجام شود، خروج دامداران از جنگلها بدون برنامه جایگزین، به قطع درختان و آسیب بیشتر منجر شد، در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد بهرهبرداری همراه با صیانت بهترین راهکار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی مازندران موضوع تأمین آب است؛ در حالی که بیش از ۵۰ درصد آب شرب کشور از منابع سطحی تأمین میشود، این رقم در مازندران کمتر از ۱۵ درصد است و همین امر مشکلات متعددی در انتقال و توزیع آب به وجود آورده است.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری رویدادهای ملی و منطقهای برای توسعه گردشگری گفت: جشنوارههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی میتواند پای مقامات ملی و سرمایهگذاران را به شهرستان باز کند. وقتی رویدادی در سطح ملی برگزار شود، نتیجه آن حل مشکلات محلی خواهد بود.
حسینی همچنین با اشاره به نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: رفتار فرهنگی و اجتماعی مدیران باید شاخص ارزیابی عملکرد آنان قرار گیرد. مدیری که میخواهد در تراز ملی باشد، باید در بطن جامعه و میان مردم دیده شود، نه فقط در جلسات رسمی.
وی در پایان از خبرنگار مهر در تنکابن بابت انتشار گزارش جنگلخواری در روستای تکیش با عنوان موقوفه مرشدی تقدیر کرد و افزود: رسانههای شهرستان باید در کنار مدیران با نگاه ملی و مسئولانه عمل کنند.
نظر شما