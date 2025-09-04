افتتاح مرکز سفالستان در همدان با هدف معرفی شهر جهانی سفال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح مرکز سفالستان اظهار کرد: در فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه همدان، بیش از ۹۳ درصد ساختمان خانه فرهنگ بازسازی شده و سه پروژه بزرگ تعریف و اجرا شده است. این طرح‌ها با هدف ارتقای نقش دانشگاه در جامعه و پیوند با اقتصاد و فرهنگ طراحی شده‌اند.

وی افزود: پروژه نخست، سامانه گفت‌وگوی برخط است که محدودیت‌های زمانی و مکانی ارتباط دانشجویان و انجمن‌های علمی را برطرف می‌کند و امکان برگزاری جلسات حضوری و مجازی برای کانون‌ها و انجمن‌های علمی سراسر کشور را فراهم می‌سازد.

وزیر علوم ادامه داد: پروژه دوم، مجموعه سفالستان است که با هدف معرفی استان همدان به‌عنوان شهر جهانی سفال راه‌اندازی شد و در آن دانشجویان به آموزش و تولید آثار سفالگری می‌پردازند. این طرح ضمن احیای میراث ارزشمند سفال، بستر اشتغال و مهارت‌آموزی جوانان را فراهم می‌کند.

به گفته سیمایی‌صراف، پروژه سوم نیز راه‌اندازی استودیو پویانمایی» است که با محوریت تولید انیمیشن و محتوای خلاق در زمینه‌های اطلاع‌رسانی و فضاسازی فرهنگی دانشگاه‌ها فعالیت خواهد داشت.

وزیر علوم در پایان با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، تأکید کرد: چنین ابتکاراتی نشان می‌دهد دانشگاه می‌تواند در کنار آموزش و پژوهش، در توسعه فرهنگی، هنری و اقتصادی جامعه نیز نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.