افزایش ۸۹ کانون فرهنگی هنری در مساجد قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا حیدری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت فعالیت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اظهار کرد: این نهاد یک مرجع فرهنگی و تربیتی است و دستاوردهای آن باید به‌صورت کیفی و فرهنگی ارزیابی شود.

وی افزود: مهم‌ترین دستاورد یک سال اخیر ستادهای استانی و مرکزی، توجه به مقوله محله‌محوری بوده که مورد توجه ریاست جمهوری و استاندار قم نیز قرار گرفته است. حیدری تصریح کرد: ساماندهی حدود دو هزار نوجوان قمی و ارائه مسئولیت به آنان در مساجد، همراه با برگزاری برنامه‌های اردویی، ورزشی، مهارتی و بصیرتی در راستای تربیت فرهنگی و دینی، بخش دیگری از فعالیت‌های این ستاد بوده است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم همچنین به توسعه کانون‌های ویژه بانوان اشاره کرد و گفت: ۱۲۰ کانون خواهران در محله‌های استان فعالیت خود را در حوزه‌هایی مانند عفاف و حجاب، زیست عفیفانه، مقاومت و سبک زندگی اسلامی ایرانی آغاز کرده‌اند.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: گسترش تعداد کانون‌های مساجد استان به ۵۱۸ مورد نشان‌دهنده اهتمام جدی این ستاد برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در سطح محلات است و انتظار می‌رود این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.