۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

استاندار خراسان رضوی با خانواده شهید محمود کاوه دیدار کرد  

مشهد - استاندار خراسان رضوی به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود کاوه با خانواده این فرمانده شهید دفاع مقدس در مشهد دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالروز شهادت شهید کاوه که یازدهم شهریورماه گذشته است، بهانه‌ای برای تجدید یاد این شهید والامقام و مرور بخشی از تاریخ ایثار و مقاومت خراسان رضوی بود.

غلامحسین مظفری در این دیدار با اشاره به خاطرات مشترک خود با شهید کاوه، بخشی از تجربیات دوران دفاع مقدس و نقش‌آفرینی این فرمانده در عملیات‌ها را بازگو کرد. وی شهید کاوه را الگویی از شجاعت، تعهد و فداکاری دانست که نسل‌های جدید باید از او الهام بگیرند.

مادر، دختر و خواهر شهید کاوه نیز با بیان خاطراتی از زندگی شخصی و منش اخلاقی وی، بر اهمیت تداوم مسیر و آرمان‌های آن شهید تاکید کردند.

استاندار خراسان رضوی در پایان ضمن ادای احترام به مقام شهیدان، بر ضرورت ثبت و انتقال تجربه‌ها و خاطرات دفاع مقدس به نسل‌های آینده به‌عنوان سرمایه فرهنگی تأکید کرد.

