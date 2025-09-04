استاندار خراسان رضوی با خانواده شهید محمود کاوه دیدار کرد  

به گزارش خبرگزاری مهر، سالروز شهادت شهید کاوه که یازدهم شهریورماه گذشته است، بهانهای برای تجدید یاد این شهید والامقام و مرور بخشی از تاریخ ایثار و مقاومت خراسان رضوی بود.
غلامحسین مظفری در این دیدار با اشاره به خاطرات مشترک خود با شهید کاوه، بخشی از تجربیات دوران دفاع مقدس و نقشآفرینی این فرمانده در عملیاتها را بازگو کرد. وی شهید کاوه را الگویی از شجاعت، تعهد و فداکاری دانست که نسلهای جدید باید از او الهام بگیرند.
مادر، دختر و خواهر شهید کاوه نیز با بیان خاطراتی از زندگی شخصی و منش اخلاقی وی، بر اهمیت تداوم مسیر و آرمانهای آن شهید تاکید کردند.
استاندار خراسان رضوی در پایان ضمن ادای احترام به مقام شهیدان، بر ضرورت ثبت و انتقال تجربهها و خاطرات دفاع مقدس به نسلهای آینده بهعنوان سرمایه فرهنگی تأکید کرد.
نظر شما